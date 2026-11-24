Archivo - Imagen de archivo de varios productos ecológicos de Baleares. - GOVERN - Archivo

La Región de Murcia alcanza las 113.611 hectáreas de cultivo ecológico en 2025 con frutos secos y viñedo a la cabeza

BRUSELAS/MURCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a la reforma para fortalecer la producción de alimentos ecológicos europeos, por ejemplo con flexibilidad para el pequeño comercio en materia de etiquetado, al tiempo que se endurecen las condiciones para que los alimentos importados puedan llevar el sello de producción de la UE.

La Eurocámara ha destacado en un comunicado que con esta reforma se quiere reforzar la confianza de los consumidores en los alimentos ecológicos y garantizar unas condiciones de competencia equitativas para los productores de la UE y de terceros países.

AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA REGIONAL

La Región de Murcia alcanzó las 113.611,4 hectáreas calificadas en agricultura ecológica en 2025, una superficie liderada por los cultivos permanentes --con los frutos secos (51.287,2 hectáreas) y el viñedo (12.654,2 hectáreas) a la cabeza-- y que supone un descenso del 2,07% respecto a las 116.024,5 hectáreas contabilizadas en 2024.

Así se desprende de la Estadística de la Producción Ecológica actualizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que sitúa la extensión en el caso de la Región de Murcia en el 3,59% del total nacional, que incluye 3.158.140,7 hectáreas, un 1,35% más que en el ejercicio anterior.

Del total de hectáreas calificadas en la comunidad, 106.755,4 corresponden ya a superficie de agricultura ecológica certificada (un 0,62% menos que las 107.431,4 de 2024), mientras que 4.443,6 hectáreas permanecen en fase de conversión y 2.412,4 se encuentran en su primer año de prácticas.

Por grupos de cultivo, los permanentes acaparan 76.847 hectáreas y una producción ecológica estimada de 221.830 toneladas en 2025.

Tras los frutos secos, donde sobresale el almendro con 49.816,6 hectáreas, y el viñedo, con 12.512,3 hectáreas para vino y 142 de uva de mesa, figuran el olivar, con 6.866,6 hectáreas y 9.500 toneladas estimadas, y los cítricos, que suman 5.153,8 hectáreas pero lideran el volumen de cosecha permanente con 145.670 toneladas (de las que 115.400 corresponden a limones y limas ácidas).

En los cultivos de tierras arables (33.764,9 hectáreas en total), los cereales para grano ocupan 12.557,8 hectáreas con 9.701,5 toneladas estimadas (encabezados por la cebada, con 6.771,4 hectáreas, y la avena, con 3.691,2), mientras que las hortalizas frescas alcanzan las 4.016,9 hectáreas (473 de ellas en invernadero) y una producción estimada de 102.138 toneladas.

Dentro del sector hortícola sobresalen los pimientos (42.750 toneladas), las coles, coliflores y brócolis (18.200 toneladas) y los calabacines (9.070 toneladas).

En cuanto al tejido profesional, la Región cerró 2025 con un total de 4.788 operadores inscritos en agricultura ecológica, lo que representa una caída del 5,26% respecto a los 5.054 registrados en 2024 y encadena el segundo retroceso anual consecutivo tras el techo de 5.179 alcanzado en 2023.

Siguiendo los datos de la Estadística de la Producción Ecológica difundidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la cabaña de ganado caprino en producción ecológica de la Región de Murcia se triplicó en 2025 hasta alcanzar las 5.601 cabezas, todas ellas destinadas a la producción de leche, lo que supone un incremento del 211,7% respecto al año anterior y marca el máximo histórico de toda la serie estadística, iniciada en 2008.

A su vez, el censo caprino ecológico murciano pasó de 1.797 ejemplares en 2024 a 5.601 en 2025. Con esta cifra, la Región concentra el 11,7% del total nacional de caprino ecológico de leche (47.732 cabezas) y el 6,1% del conjunto del caprino ecológico de España (90.744).

Este repunte contrasta con la evolución negativa registrada en 2025 por los otros dos únicos subsectores con actividad ecológica contabilizada en la comunidad autónoma: el porcino y la apicultura.

En concreto, el ganado porcino ecológico encadenó un nuevo descenso al pasar de 101 cabezas en 2024 a apenas 31 en 2025.

Por su parte, el número de colmenas en producción ecológica disminuyó por tercer año consecutivo y se situó en 356 en 2025.

Asimismo, la estadística ministerial refleja que en 2025 no se registró actividad ecológica en la Región de Murcia en el resto de categorías ganaderas, como bóvidos, ovino o aves de corral, que sí tuvieron presencia en años anteriores de la serie.

NUEVAS REGLAS PARA EL ETIQUETADO ECOLÓGICO EN LA UE

"La estabilidad normativa es vital para mantener los elevados estándares que sustentan la calidad, la competitividad y la reputación del sector, tanto dentro de la UE como a escala internacional", ha indicado en un comunicado la ponente europarlamentaria, la italiana socialista Camilla Laureti.

Los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) han adoptado con 486 votos a favor, 39 en contra y 140 abstenciones el acuerdo de principio alcanzado en octubre por los negociadores de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos), quien tiene también pendiente su respaldo definitivo.

La reforma responde en parte a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de 2024 que dictó que los productos importados reconocidos por acuerdos de equivalencia no pueden utilizar el logotipo ecológico de la UE, por lo que Bruselas promovió cambios para reforzar la seguridad jurídica en materia comercial y de consumidores.

Así, los alimentos importados desde fuera de la UE deberán respetar estándares equivalentes a los del marco comunitario para el sello 'bio' de la UE y, en algunos casos, aplicar además requisitos de producción y control adicionales, además de los que ya se aplican a los productos elaborados en la UE si quieren incluir el sello europeo en su etiquetado y publicidad.

En todo caso, los productos procedentes de países cuyas normas de agricultura ecológica están reconocidas como equivalentes podrán seguir comercializándose con la denominación propia de "ecológicos" y utilizar el distintivo de su lugar de origen.

Otra de las claves son las exenciones a pequeños comercios que venden productos ecológicos sin envasar directamente directamente al consumidor final, de modo que quedarán exentos de los procedimientos de certificación ecológica, siempre que distribuyan un máximo de 10.000 kilogramos al año y su volumen de negocio anual sea inferior a 40.000 euros. La revisión de las reglas supone en este caso doblar los umbrales establecidos hasta ahora.

Además, las exenciones se podrán aplicar, bajo determinadas condiciones, al pequeño comercio 'online' que venda alimentos ecológicos envasados, con el objetivo de simplificar también las obligaciones de los operadores de menor tamaño.

Finalmente, para evitar la contaminación cruzada entre los cultivos ecológicos y los que no lo son, así como para armonizar las interpretaciones de los Estados miembro, la Comisión Europea publicará a partir del 31 de diciembre de 2031 una guía de buenas prácticas para evitar este problema en las explotaciones agrícolas de la UE.