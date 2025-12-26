Los eurodiputados murcianos valoran el crecimiento y la modernización de la Región tras 40 años en la UE

Archivo - La bandera de España y de la Unión Europea - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los eurodiputados murcianos Maravillas Abadía y Marcos Ros han valorado los avances de la Región tras la publicación de la iniciativa 'Desde 1986', un proyecto del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España para conmemorar los 40 años de la adhesión de España y Portugal.

Desde el PP, la eurodiputada Maravillas Abadía ha afirmado que "la evolución económica y social de la Región de Murcia es un ejemplo de cómo el proyecto europeo ha generado oportunidades reales de crecimiento y prosperidad".

Según ha precisado la parlamentaria 'popular' a Europa Press, "la UE ha sido una herramienta clave para impulsar la formación y la educación de los jóvenes, ampliando su horizonte de oportunidades y reforzando las competencias y capacidades de los ciudadanos de nuestra región".

Al respecto, Abadía ha insistido en que "la UE está hoy centrada en dar respuesta a los principales retos que afectan a los ciudadanos europeos, como el acceso a la vivienda, la creación de empleo de calidad y la promoción de la inversión y el desarrollo empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, fundamentales para la competitividad europea".

"Como hemos hecho este año aprobando las nuevas prioridades de la política de cohesión en vivienda y en infraestructuras hídricas, o la simplificación regulatoria para las empresas", ha añadido.

Y es que, según ha señalado, "Europa se construye desde sus regiones, desde su identidad y su ciudadanía. La Unión Europea no se puede entender sin España ni sus regiones, que son el corazón del proyecto europeo y el vínculo directo con la ciudadanía".

"Desde el Parlamento Europeo seguimos trabajando para que estas políticas se traduzcan en más oportunidades y mayor bienestar para los ciudadanos de la Región de Murcia", ha manifestado.

ROS: "LA REGIÓN SERÍA IRRECONOCIBLE SIN LA UE"

El eurodiputado socialista Marcos Ros ha señalado que la Región de Murcia "sería irreconocible sin la Unión Europea".

Ros considera que Europa "ha sido una palanca de modernización y progreso, no solo por los grandes indicadores macroeconómicos, sino también en nuestro día a día. Lo visible son las infraestructuras, también la mejora de los servicios públicos y la capacidad de afrontar crisis con más herramientas, más coordinación y más protección social".

El socialista ha destacado que la UE "apoyó la modernización de los regadíos tradicionales y está cada año aportando estabilidad a la agricultura con la PAC". Asimismo, también ha señalado su papel cuando la pandemia de la COVID-19 "paró en seco la actividad económica, blindando empleo y rentas y sosteniendo a empresas y trabajadores en los peores meses".

Así, también ha apuntado su presencia "durante décadas, en proyectos de depuración y saneamiento, en centros de salud, hospitales, colegios, equipamientos y servicios de proximidad", así como en programas como Erasmus, "que ha revolucionado la movilidad y han cambiado la experiencia universitaria ya de varias generaciones".

En cuanto al presente de la Región Murcia, Ros ha apuntado a la contribución comunitaria al marco de actuaciones prioritarias del Mar Menor, el soterramiento del AVE a su paso por Murcia y el impulso del Corredor Mediterráneo.

CRECIMIENTO DEL PIB REGIONAL

La iniciativa 'Desde 1986' ha dado a conocer algunos datos sobre la evolución de la Región de Murcia desde la adhesión de España a la UE. Por ejemplo, el PIB de la comunidad ha pasado de 4.834 millones de euros --804.346 millones de pesetas-- en 1986 a 40.386 millones de euros en 2023, lo que supone que la economía regional se ha multiplicado por más de ocho desde la adhesión a la UE.

En estas cuatro décadas, además, la población regional ha pasado de 1.006.788 habitantes a 1.568.492, lo que representa un aumento del 55,79%.

En estas cuatro décadas, también ha experimentado un notable crecimiento en el número de personas que viven en la Región y que proceden de algún país de la Unión. Mientras que en 1998 había en la comunidad 2.589 personas con nacionalidad de otro país de la Unión Europea, en 2022 este número era de 28.859 --el 1,88% del total de la población murciana--, lo que supone un incremento del 1.014%.

En materia turística, los datos reflejan que la Región recibió entre enero y abril de 2025 un total de 321.823 visitantes extranjeros, de los que 53.663 procedían de Francia; 22.331 de Alemania; 19.962 de Bélgica; 19.433 de Países Nórdicos y 15.292 de Países Bajos.

'DESDE 1986'

El proyecto 'Desde 1986' también pretende demostrar que Europa está mucho más cerca de los ciudadanos de lo que a veces se imagina. Por eso, en este 40 aniversario han querido poner un "énfasis especial" en las comunidades y ciudades autónomas, y por ello se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

Entre las contribuciones económicas de la adhesión al espacio común destacan los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino de Caravaca de la Cruz, Cartagena, Jumilla, Lorca, Mazarrón y Yecla, con una dotación de 21,5 millones de euros; y el Plan de Transformación Digital de la Educación (2021-2025), con 36,5 millones.

También con aportaciones de la UE cuentan el proyecto de la Estación Intermodal del barrio de El Carmen, en Murcia (13,9 millones de euros); la recuperación de edificios emblemáticos como la Cárcel Vieja, el Palacio del Almudí, el Museo Ramón Gaya o los mercados de Verónicas y Saavedra Fajardo (12 millones).

El proyecto 'ADELANTE+: inclusión e igualdad' (9,4 millones de euros); las operaciones de emergencia y recuperación relacionadas con las inundaciones provocadas por la dana en septiembre de 2019 (5,6 millones) y la Incubadora de alta tecnología UCAM HITECH (864.353 euros) son otras de las actuaciones que han contado con fondos de la UE.