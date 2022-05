Expertos nacionales e internacionales abordan en Murcia la revolución digital como oportunidad de generar empleo

Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, participará de forma telemática en el evento

Expertos nacionales e internacionales se darán cita el 26 de mayo en Murcia para abordar la revolución digital como una oportunidad para generar empleo de calidad y completar la necesaria digitalización de las empresas.

Será en el marco del 'Digital Block Murcia 2022. I Jornadas de Transformación Digital', que están organizadas por la Federación Nacional de Digitalización y Blockchain (FNDB), y en las que intervendrá de forma telemática la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.

Digital Block, que se celebrará en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), arranca así en Murcia para recorrer posteriomente las principales capitales de provincia del país en 2022 y 2023, culminando en noviembre del año que viene en Ifema, con la celebración del 'I Congreso Internacional de Digitalización y Blockchain' que organiza la FNDB y cuyo presidente es el murciano José Hernández.

Sobre estas I Jornadas de Transformación Digital que abren el calendario nacional, Hernández explica que se trata de "un evento de carácter nacional creado para impulsar la transformación digital, en un formato que une el mundo empresarial, universitario e institucional. Un evento que ensalza la Región de Murcia como ecosistema innovador y tecnológico". Para ello, se ha contado con la administración regional, las universidades y las empresas murcianas más representativas.

Las jornadas, que serán inauguradas por José Hernández, presidente de la FNDB, contará con la intervención de Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Joaquín Gómez, director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), junto la periodista Encarna Talavera, que ejercerá de maestra de ceremonias.

También acogerá presentaciones de soluciones tecnológicas de la mano de Factoría Blockchain, TK Analytics, Aunna, Neting, Aimperium y Overtec, entre otras. La clausura correrá a cargo del director general de Comercio e Innovación Tecnológica de la Región de Murcia, Miguel Ángel Martín. Las Jornadas están patrocinadas por la UCAM y el INFO, con la colaboración de La Caixa.

David Martínez Calduch, experto Internacional Gestión del Cambio Cultura Digital; Inés Huertas, Head of Data & Artificial Intelligence Kairós DS; Ana Zamora, cofundadora y CEO de Vitaance; y Ismael Arribas, confundador de Kundud y miembro del Panel 2021 EU Blockchain Observatory and Forum, son solo alguno de los nombres del evento "toda una oportunidad laboral para impulsar el empleo de calidad y la digitalización de las empresas", subraya Hernández.

MESAS REDONDAS Y UNOS PONENTES DE LUJO

En el programa hay dos interesantes mesas redondas, la primera de ellas a las 12.00 horas, bajo el título 'Protagonistas de la transformación digital. ¿Qué están haciendo?', en la que participará el director del Instituto de Fomento (INFO), Joaquín Gómez; el director de Relaciones Institucionales en la UCAM, José Luis Mendoza; el director y CEO del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM), José Francisco Puche; y el presidente de la Comisión Nacional de Formación at CONFEMETAL, Alfonso Hernández.

La segunda, a las 17.30 horas, abordará las 'Realidades y transformación digital en Murcia' y contará con la participación del responsable de I+D+i de Primafrío, Adrián Valverde; el director General de Infraestructuras y Desarrollo Digital en UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia, Samuel Mendoza; PhP Doctor Computer Technology and Environmental Engineering, Antonio Vicente Contreras; y el director del Departamento TIC de Azud, Antonio Sánchez. Toda la programación se puede consultar en https://digitalblockmurcia2022.fndb.es/.

Aunque sin duda el plato fuerte de Digital Block Murcia 2022 será la presencia de cuatro ponentes de lujo que volverán a convertir a la Región en capital de las nuevas tecnologías. En primer lugar con el experto internacional David Martínez que abordará, a partir de las 10.15 horas, 'Las 12 tecnologías disruptivas clave que necesitas conocer e implementar'.

Martínez cuenta con más de 30 años de experiencia profesional desarrollando proyectos de Transformación Digital, es asesor de empresas a nivel internacional en modelos de negocio y el área tecnológico digital. Ha impartido más de 20.000 horas en formaciones en Universidades y Escuelas de Negocio en España y LATAM, es conferenciante internacional.

La segunda de las ponencias tendrá lugar, a las 13.00 horas, con la experta en Big Data & Machine Learning Inés Huertas, que explicará 'Cómo la Digitalización y la IA (Inteligencia Artificial) marcan la diferencia en los negocios de éxito'.

Inés Huertas actualmente es Head de Data & Inteligencia Artificial el Kairós DS y forma parte WeTheHumans, un Think Tank que trabaja la ética dentro del mundo de la Inteligencia Artificial. Es coordinadora de Rladies Madrid y forma parte del programa Open Data Datanauts de la NASA desde 2017.

Asimismo, la cofundadora y CEO de Vitaance, Ana Zamora, que ofrecerá una conferencia titulada 'Utilizando la tecnología para transformar los beneficios para empleados', a partir de las 16.40 horas. Zamora cuenta con más de 15 años de experiencia en innovación y digitalización del sector seguros, en las áreas de beneficios para empleados y previsión social.

Ha desarrollado su carrera profesional en Mercer, obteniendo posiciones ejecutivas en España, Portugal e Irlanda. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alcalá, Chartered Financial Analyst desde 2006 y Master Ejecutivo en Digital Business de ESADE.

Por último, Ismael Arribas, cofundador de Kunfud, hablará a partir de las 18.20 horas, de 'El valor de la gobernanza en Blockchain: caso de uso Blue Future Organization'. Arribas, member of the Panel 2021 EU Blockchain Observatory and Forum, es un emprendedor Colectivo Co-fundador Kunfud, una firma de cumplimiento independiente desde 2006. Asimismo, es asesor Principal de estandarización en LaCChain y BID Lab, y Co-Fundador de varias Startups como Lumiversity, Blue Future Organization y CLAUDIA.

Las inscripciones se pueden formalizar de forma gratuita en https://www.eventbrite.com/e/entradas-presencial-digitalbloc... para la modalidad presencial o en https://www.eventbrite.com/e/entradas-online-digitalblock-mu... para la online.