Una exposición del Archivo Municipal recoge ocho siglos de justicia en Cartagena a través de documentos históricos

Exposición '780 años de Justicia en Cartagena'

MURCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cartagena ha abierto en el Archivo Municipal la exposición '780 años de justicia en Cartagena (Fueros, Pleitos, Juicios y Abogados a través del tiempo)', un recorrido por la evolución jurídica de la ciudad desde su incorporación a la Corona de Castilla en 1245 hasta la actualidad.

La muestra reúne fueros medievales, privilegios reales, ejecutorias y pleitos que marcaron la historia del concejo, junto a testimonios que reflejan la experiencia de vecinos, artesanos, marineros y mujeres que acudieron a los tribunales en busca de protección. Se podrá visitar gratuitamente hasta el próximo 16 de enero.

Durante la inauguración, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, subrayó la vinculación histórica entre las primeras formas de justicia y los primeros gobiernos urbanos. Recordó que en la documentación expuesta puede seguirse cómo se organizaron las instituciones municipales, cómo se resolvieron los conflictos y cómo la ciudad fue dotándose de normas y órganos de decisión, hasta configurar un sistema judicial local ligado a la vida diaria de la población.

Arroyo defendió además la vigencia de ese legado en el presente y resaltó el papel de los jueces en el funcionamiento del Estado de derecho. "No hay democracia de calidad si los jueces no trabajan con libertad, sin interferencias ni persecuciones políticas", afirmó, al referirse a la importancia de garantizar la independencia judicial como condición para la convivencia y la confianza en las instituciones.

La alcaldesa recordó que el patrimonio de Cartagena suele identificarse con murallas, castillos y restos arqueológicos, pero insistió en que la ciudad cuenta también con una extensa riqueza documental.

Asimismo, destacó que el Archivo Histórico conserva fondos que investigadores de dentro y fuera del municipio utilizan de forma habitual para estudiar la construcción política, social y económica de Cartagena a lo largo de los siglos.

La exposición coincide con el 175 aniversario del Colegio de Abogados de Cartagena y el 80 aniversario del despacho Ayala Abogados, dos efemérides que el Ayuntamiento ha querido asociar a esta mirada de largo plazo sobre la justicia municipal. El contenido reúne piezas que ilustran la actuación de jueces, escribanos, abogados y ciudadanos en la consolidación del sistema jurídico cartagenero, desde la Edad Media hasta el siglo XXI.

En este sentido, el cronista Luis Miguel Pérez Adán, explicó que el recorrido empieza "en el año 1245 cuando se concede el fuero de Córdoba" y se repasan "los pleitos, las querellas, los abogados y los documentos más emblemáticos sobre aspectos jurídicos que han condicionado en cierta forma la vida a lo largo de los siglos de esta ciudad".

Por su parte, el abogado Andrés Ayala destacó que entre las piezas de la colección que más le llama la atención, se encuentra una sentencia sobre el Mar Menor, "es decir, la disputa de lo que era la albufera de Cabo de Palos, que es como se llamaba el Mar Menor en el siglo XVI, como siempre entre Murcia y Cartagena, y la distribución que se hizo de la mitad norte para Murcia y la mitad sur para Cartagena, sobre todo con el tema de las pesquerías, que era el elemento económico importante de lo que eran los rendimientos del ecosistema".

La muestra se podrá visitar en la sala de exposiciones del Archivo Municipal, ubicado en el edificio del Parque de Artillería, en la plaza Puerta de la Serreta, con el siguiente horario: lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas; y martes, de 17.00 a 20.00 horas. Toda la información sobre las actividades culturales que se desarrollan en la ciudad está disponible en el apartado Agenda Ciudad de la web municipal www.cartagena.es.