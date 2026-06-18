Extinguido el incendio forestal de la Sierra de Los Bujes (Jumilla) y controlado el de La Azohía (Cartagena)

Bomberos trabajando en el incendio frente a la urbanización de San Ginés, en La Azohía (Cartagena) - 1-1-2

MURCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia movilizaron durante la tarde de este pasado miércoles medios terrestres y aéreos adscritos al Plan Infomur para intervenir en tres incendios declarados en distintos puntos de la Región de Murcia en menos de una hora, según informaron desde el Centro de Coordinación de Emergencias. En concreto, se trataba de un incendio agrícola en Yecla y dos incendios forestales en Jumilla y en La Azohía, Cartagena, estando los dos primeros ya extinguidos.

El primero de los avisos se recibió a las 15.48 horas por un incendio forestal en el Palmeral de San Ginés, en La Azohía (Cartagena), donde, según las primeras informaciones, ardían palmeras y eucaliptos tras una barbacoa descontrolada.

En el operativo participaron dos autobombas forestales, dos dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios de Cartagena, incluido el jefe de guardia, un vehículo nodriza para el abastecimiento de agua, dos brigadas forestales, un helicóptero de extinción, efectivos de Protección Civil, así como agentes de Guardia Civil y Policía Local.

Según las primeras estimaciones, la superficie afectada no alcanza una hectárea.

Varias palmeras situadas en una zona que los vecinos y visitantes usan como merendero han sufrido daños por el fuego, por lo que se dio traslado por parte del Ayuntamiento de Cartagena para que se revise su estado y el riesgo de caída que pueden comportar.

Policía Local y Bomberos han acordonado la zona afectada de forma preventiva. Los servicios de emergencia mantienen labores de vigilancia y remate en la zona afectada.

DOS INCENDIOS MÁS EN YECLA Y JUMILLA

Más tarde, a las 16.16 horas, se declaró un incendio agrícola en la Rambla del Panizo, próxima al Cerro de la Flor, en Yecla. El fuego afectó a matorral en una zona agrícola con riesgo de propagación hacia terreno forestal. Los trabajos realizados por los medios de extinción permitieron extinguirlo.

Finalmente, a las 16.28 horas, varias llamadas alertaron de un incendio forestal en la Sierra de Los Bujes, en Jumilla, que fue extinguido a las 21.30 horas. Hasta el lugar se movilizaron un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, brigadas forestales, un agente medioambiental y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS). Las primeras informaciones indicaron además la afección de una vivienda.