Fallece a los 50 años Luisa Fernández, concejala del PP en Abarán (Murcia) - AYUNTAMIENTO DE ABARÁN

ABARÁN (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Abarán ha expresado este lunes su más profundo pesar por el fallecimiento de Luisa María Fernández, concejala del Grupo Municipal Popular en el consistorio, a los 50 años.

En señal de duelo, la Alcaldía ha emitido una resolución oficial por la que decreta dos días de luto. Durante estas dos jornadas, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y han quedado suspendidas todas las actividades y actos institucionales programados por la Administración local.

A través de un comunicado, el Consistorio ha definido a la edil como "un ejemplo de fortaleza, vitalidad y entrega" y ha destacado su perfil como una persona "cercana, generosa y comprometida".

Desde el Ayuntamiento se ha puesto en valor el legado de Fernández al señalar que su afecto por el municipio y su compromiso vecinal marcaron tanto su vocación en el ámbito educativo como su trayectoria en la política local, desempeñada con "dedicación, responsabilidad y orgullo".

Finalmente, la institución ha trasladado sus condolencias a sus hijos, familiares, amigos y compañeros del Partido Popular, con quienes "quienes compartió esfuerzos, ilusiones y su vocación de servicio" al municipio.