Fallece un hombre de 35 años en la playa de El Portús, en Cartagena

Archivo - Ambulancia del 061 - 1-1-2 - Archivo

CARTAGENA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha fallecido este domingo en la playa de El Portús, en Cartagena, ha informado 1-1-2 Región de Murcia.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 19.15 horas, informando de que una persona había sido rescatada del agua en estado inconsciente y que se estaban realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de Cartagena, Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyo personal sanitario intentó reanimar al hombre, de unos 35 años, sin conseguirlo.