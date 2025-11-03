Fallece un joven en un accidente de tráfico con su moto en Torre Pacheco

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este lunes al salirse de la vía su motocicleta, en la carretera RM-F21, cerca de Roldán, en el término municipal de Torre Pacheco, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias y la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro se ha registrado sobre las 23.48 horas, en el kilómetro 6,700 de la citada carretera cuando, por causas que se desconocen, una motocicleta se ha salido de la vía.

El 1-1-2 recibía, a las 23.48 horas, una llamada de la Policía Local reclamando asistencia sanitaria para un motorista gravemente herido en el referido lugar.

Al lugar se ha desplazado una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias sanitarias 061 que, a su llegada, sólo han podido certificar la muerte del joven.