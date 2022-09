Feijóo propone bonificaciones a gastos agrícolas y la firma de un pacto nacional del agua

López Miras reivindica, en presencia de Feijóo, una financiación "justa" y una política de Estado sobre el agua

MURCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto este viernes establecer bonificaciones a determinados gastos de producción del sector agroalimentario y ha reivindicado que el agua requiere una "política de Estado". Así, ha mostrado su disposición de sentarse donde el Gobierno central le invite para "establecer un pacto nacional del agua".

Núñez Feijóo ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la conferencia inaugural de la segunda edición del Foro Avanza Empresa Familiar de la Región, que ha tenido lugar en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia, y en el que ha estado acompañado por el presidente del Gobierno autonómico y del PPRM, Fernando López Miras.

En su intervención, Núñez Feijóo ha puesto en valor que el sector agroalimentario de la Región "llena la despensa, no solo de los españoles, sino también de buena parte de los países europeos" y cree que es "evidente" que los agricultores y ganaderos "están al límite porque les han subido todo y no han podido repercutirlo en los precios".

Por tanto, ha considerado que "parece razonable establecer bonificaciones a determinados gastos de producción del sector agroalimentario" en lo que se refriere, por ejemplo, "a la energía, a los piensos o los fertilizantes", entre otras cosas. Y cree que hay que hacerlo, al menos, "de forma temporal mientras o seamos capaces de controlar la inflación".

Asimismo, ha considerado "necesario hacer bonificaciones al sector agroalimentario en el ahorro de sus energías y establecer una política de Estado", porque ha reivindicado que "el agua es un bien del Estado". Por tanto, cree que la planificación y la falta de inversión que estamos padeciendo trasciende los plazos de una legislatura".

Así, el presidente del PP nacional ha mostrado su disposición de sentarse donde el Gobierno central le invite para "establecer un pacto nacional del agua, no solo porque lo exigen las directivas del marco del agua y las directivas europeas", sino porque es "imprescindible" para la economía española.

Ha reconocido que la Región de Murcia "no tiene todavía tren de alta velocidad", que los gallegos "no lo tienen todavía completo" y que hay partes del Estado lo disfrutan "desde el siglo pasado". Sin embargo, ha invitado a reflexionar "lo que hemos invertido en trenes de alta velocidad o autovías y lo que hemos invertido en infraestructuras hidráulicas".

"Llegaremos a la conclusión de que, con unos kilómetros menos de AVE y con unos kilómetros menos de autovía, tendríamos unas infraestructuras hidráulicas que aportarían mucho más a la economía que las inversiones viarias y ferroviarias que hemos hecho", ha zanjado.

NUEVOS PLANES DEL GOBIERNO MURCIANO

Por su parte, López Miras ha destacado que "menos impuestos suponen más actividad; y cuando hay más actividad, hay mayor recaudación". A este respecto, se ha comprometido a culminar, de la mano de la empresa familiar, la labor de planificación sobre los objetivos del Gobierno murciano "a medio y largo plazo".

Se ha referido, en concreto, al Plan Estratégico, la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente, el Plan de Ciencia y Tecnología y el Plan de Internacionalización, que van a ver la luz entre final de 2022 y el primer trimestre de 2023. "Estas herramientas nos van a permitir dotar de la excelencia científica y el liderazgo tecnológico".

López Miras también ha anunciado la aprobación, en las próximas semanas, la tercera ley de simplificación administrativa de la Comunidad, la ley de la eficiencia pública, con lo que pretende "reducir el intervencionismo, dando la palabra al administrado a través de la extensión del uso de la declaración responsable".

REIVINDICACIONES DEL GOBIERNO MURCIANO

El presidente del Ejecutivo murciano también ha aprovechado la presencia de Núñez Feijóo para señalar que "han sido demasiados años de malas decisiones o de ausencia de estas por parte del Gobierno central en asuntos clave para la Región de Murcia".

"No podemos competir en igualdad de condiciones con el resto de territorios si no tenemos AVE 30 años después de que llegara a Sevilla; si no tenemos ningún tren que conecte a la Región con Madrid; y si no tenemos ningún tren de cercanías", ha aseverado.

Ha recordado que el último informe de la Universidad de Murcia y del Colegio de Economistas de la Región ponía de manifiesto que, cada año sin AVE en la Región, "estamos perdiendo 300 millones de euros de aportación al PIB regional y 2.750 puestos de trabajo".

López Miras también ha lamentado que la Región de Murcia "no puede competir en igualdad de condiciones con otros territorios si las comunidades mejor financiadas, casualmente todas uniprovinciales, reciben hasta un 33% más de financiación que la Región de Murcia". De hecho, ha recordado que el último informe de FEDEA de agosto ya situaba a Murcia como la comunidad peor financiada de España.

Una brecha, lamenta, que se incrementó "mucho más" después del reparto de fondos por parte del Estado para hacer frente a las demandas del coronavirus. Por eso, ha pedido unas "reglas del juego justas".

En materia hídrica, López Miras ha señalado que la Región de Murcia no puede competir en igualdad de condiciones "teniendo la permanente incertidumbre sobre una de las principales herramientas" para la Comunidad. Se ha preguntado "en qué situación estaría una autonomía cuyas refinerías tuviera la permanente amenaza del cierre de sus oleoductos o cuyas industrias sufrieran continuas bajadas de tensión en su red eléctrica".

"Esa es la situación que vive permanentemente la Región ante las continuas decisiones del Gobierno central sobre una infraestructura que genera 300.000 puestos de trabajo, que aporta 3.000 millones de euros al PIB nacional y produce productos que se exportan por valor de más de 20.000 millones de euros". Se ha referido así al trasvase Tajo-Segura y a la "imperiosa necesidad de que haya una política de Estado que haga que el agua vaya de donde sobra a donde falta".