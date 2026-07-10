Felipe VI transmite su pésame y apoyo a las víctimas de Los Gallardos en la entrega de los Reales Despachos de la AGA

El rey Felipe VI, la infanta Sofía (i) y la reina Letizia (d), durante la entrega de Reales Despachos de Empleo, en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), a 10 de julio de 2026, en Santiago de la Ribera, Murcia (España). En este acto, que marca - Kiko Asunción - Europa Press

SAN JAVIER (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Su Majestad el Rey Felipe VI ha enviado un mensaje de pésame, cariño y apoyo a los familiares de los fallecidos a causa del incendio forestal registrado en la localidad de Los Gallardos (Almería), así como a quienes padecen la incertidumbre por las personas que todavía no han sido localizadas.

El monarca ha pronunciado estas palabras durante la recepción posterior a la entrega de Reales Despachos a los 111 nuevos tenientes del Ejército del Aire y del Espacio, celebrada este viernes en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier (Murcia).

Durante su alocución, Don Felipe ha informado de que la Familia Real ha decidido no participar en el tradicional brindis y copa de celebración propios del acto y ha trasladado su gratitud por la profesionalidad de los equipos de emergencia que trabajan en la extinción del fuego.

En este sentido, el Rey ha mencionado de forma expresa la labor del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de todos los efectivos, tanto autonómicos como locales, desplegados en la zona del incendio, en la vecina provincia de Almería.

En el plano institucional, el Jefe del Estado ha agradecido a la AGA su experiencia y trabajo diario en la formación de los oficiales y ha instado a los nuevos tenientes a continuar su aprendizaje una vez que se integren en sus respectivas unidades operativas, donde serán recibidos "con los brazos abiertos".

"Gracias por vuestra vocación, mucha suerte, que sigáis aprendiendo cada día para ser los mejores en vuestro servicio a España en el Ejército del Aire", ha concluido Felipe VI.