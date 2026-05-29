La feria inclusiva y el Campamento de los Moros y Cristianos protagonizan esta fin de semana las fiestas de Archena

Inauguración del Campamento de Moros y Cristianos - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La inauguración de la Feria de Atracciones 'inclusiva' y del Campamento de Moros y Cristianos reunirá este fin de semana a cientos de vecinos y visitantes en Archena con motivo de las fiestas patronales.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, junto al presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos, José Martínez, presidió los actos de apertura que marcan el comienzo de varios días de celebraciones en los que la tradición festera convivirá con la solidaridad y la inclusión, dos de las señas de identidad que el Ayuntamiento ha querido reforzar en esta edición.

El recorrido comenzó en la Feria de Atracciones 'inclusiva', que vuelve a incorporar medidas destinadas a garantizar el disfrute de todas las personas. Entre ellas, destacan el Fast Pass para usuarios con discapacidad, las jornadas de feria sin ruido para personas con trastorno del espectro autista, la disponibilidad de cascos insonorizantes y la habilitación de espacios adaptados en diferentes actos festivos, según han informado desde el Consistorio.

Además, el programa mantiene su vertiente solidaria a través de la colaboración con entidades sociales del municipio. AFAMAR, ADIVAR, Arzheina, Llano del Barco, Clínica UNER y la Asociación Española Contra el Cáncer serán beneficiarias de distintas iniciativas impulsadas durante las fiestas, entre ellas la aportación procedente de la venta de entradas de los conciertos programados.

INAUGURACIÓN CAMPAMENTO FESTERO

Tras la apertura de la feria, las autoridades inauguraron el Campamento de Moros y Cristianos, punto de encuentro de las kábilas y mesnadas que participan en las fiestas y escenario de numerosos actos de convivencia durante los próximos días.

El bando moro está representado por las kábilas Jaira, Mudéjares, Moriscos del Valle, Almorávides, Almohades y Alhammamat, mientras que el bando cristiano lo integran las mesnadas Almogávares, Orden de San Juan de Jerusalén, Caballeros y Damas de los Reyes Católicos y Cruzados Custodios del Corpus Christi.

La alcaldesa señaló en la inauguración que este Corpus "está pensado desde el corazón, para cuidar de las personas y para demostrar que Archena es un pueblo solidario, cercano y comprometido con quienes más apoyo necesitan"

Durante las presentaciones acompañaron a la alcaldesa el concejal de Festejos, Damián Pagán y los distintos cargos festeros de 2026. José Antonio Martínez Cano fue anunciado como Embajador Moro, acompañado por Rosa Atenza Martínez, de la Kábila Alhammamat, como Favorita. Por el bando cristiano, Juan José García Rojo como Embajador Cristiano y Mercedes Martínez García, de la Mesnada Milicias de los Cruzados Custodios del Corpus Christi, como Primera Dama.

Con el encendido de la feria y la puesta en marcha del campamento medieval, Archena da oficialmente la bienvenida a las Fiestas de Moros y Cristianos.