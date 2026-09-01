La Feria de Murcia contará con 8.500 plazas de aparcamiento gratuito al día

Murcia habilitará 8.500 plazas de aparcamiento gratuito al día durante la Feria - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia habilitará 8.500 plazas de aparcamiento gratuito al día durante la Feria de Septiembre. La oferta incluye 404 nuevas plazas en el aparcamiento disuasorio de Hacienda y los estacionamientos gratuitos en superficie de varias grandes superficies con las que el Consistorio ha alcanzado acuerdos.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha presentado este martes el Plan Especial de Movilidad y Transporte, que estará operativo del 3 al 15 de septiembre y ofrecerá alternativas de transporte y estacionamiento a murcianos y visitantes durante los trece días de Feria.

APARCAMIENTO GRATUITO

Los aparcamientos disuasorios serán gratuitos durante todo el periodo de Feria. El nuevo disuasorio de Hacienda aportará 404 plazas diarias y se sumará a los de Atocha, con 212 plazas; Loaysa, con 197; Fuenteblanca, con 104; y Justicia, con 100. Los disuasorios están conectados con la red de transporte público mediante paradas de autobús y tranvía situadas en sus inmediaciones.

Además, el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con grandes superficies para permitir el uso gratuito de sus aparcamientos en superficie durante los días de Feria. En conjunto, estos estacionamientos permitirán disponer de 8.500 plazas gratuitas al día y más de 110.000 durante todo el periodo festivo.

Como alternativa, los aparcamientos subterráneos de gestión pública de Verónicas y Cuartel de Artillería ofrecerán tarifas asequibles en las proximidades de algunos de los principales escenarios de la Feria.

LANZADERA GRATUITA

El Ayuntamiento volverá a poner en funcionamiento una lanzadera gratuita que conectará el Malecón, la plaza de la Cruz Roja y la FICA. El servicio funcionará todos los días del 3 al 15 de septiembre, de 18.00 a 23.00 horas, con frecuencias adaptadas a la afluencia prevista.

La parada del Malecón permitirá acceder a los Huertos, Peque-Huertos, el Campamento de Moros y Cristianos, el 'Beer Garden' de la Glorieta de España y la Gran Noria Panorámica del Plano de San Francisco.

Por su parte, la parada de la plaza de la Cruz Roja dará servicio al corredor festivo y gastronómico del paseo de Teniente Flomesta y a la Ludoferia del Jardín Chino, mientras que la parada de la FICA facilitará el acceso al recinto ferial.

"No se trata solo de facilitar la llegada a la Feria, sino de hacer posible que murcianos y visitantes puedan moverse entre sus principales escenarios de forma rápida, gratuita y sin necesidad de utilizar el vehículo privado", ha señalado Muñoz.

REFUERZO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El Plan Especial contempla un refuerzo de las líneas C2 y R80, que ofrecerán conjuntamente más de 3.000 plazas adicionales cada día. En concreto, la línea C2 incrementará su capacidad en 410 plazas diarias, mientras que la R80 sumará otras 2.652.

A estas plazas se añadirán ajustes dinámicos de frecuencia en función de la demanda detectada a través de los sistemas de monitorización de la flota.

SEÑALIZACIÓN Y TAXI

El dispositivo incluye también el incremento de la señalización en los principales ejes de acceso a la Feria, entre ellos las avenidas Primero de Mayo, Teniente Flomesta, Intendente Jorge Palacios, Pintor Sobejano, Ronda Norte, Ronda de Levante, Primo de Rivera y Constitución, además de Gran Vía y el puente de la FICA.

Las actuaciones comprenden el repintado de pasos peatonales, cebreados, líneas de dirección y separadores, así como la revisión y mejora de la señalización vertical. Asimismo, se habilitará una parada provisional de taxi en la avenida Primero de Mayo para facilitar el acceso a la FICA.

BAJADA Y ROMERÍA DE LA FUENSANTA

El Plan Especial incorpora un dispositivo específico con motivo de la bajada de la Virgen de la Fuensanta, prevista para el jueves 3 de septiembre.

La línea 50 prolongará su recorrido hasta el Santuario de Algezares y se habilitarán recorridos y paradas alternativas durante el paso de la comitiva para garantizar la continuidad del transporte público.

El martes 15 de septiembre, día de la Romería de la Virgen de la Fuensanta, el transporte público será gratuito. También se habilitarán lanzaderas para conectar el Santuario con barrios y pedanías y varias líneas adelantarán su primera salida para facilitar los desplazamientos de los romeros.

Muñoz ha destacado que el dispositivo permitirá "reforzar el transporte público, ofrecer más plazas gratuitas de aparcamiento que nunca y ampliar las alternativas para acceder y disfrutar de la Feria".