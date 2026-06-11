Una feria de segunda mano, paella, música y cine, este sábado en el barrio de La Concepción de Cartagena

Entrega de premios del Proyecto Lifebauhausing (imagen de archivo) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El barrio de La Concepción de Cartagena se llenará este sábado, 13 de junio, de actividades gratuitas que incluyen una feria de segunda mano, una paella popular, música en directo, juegos infantiles, deporte, la ceremonia del té y proyecciones de cine.

Este abanico de propuestas forma parte del Festival de la Nueva Bauhaus Europea, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento junto al vecindario para dinamizar la zona, según ha informado el Consistorio.

Los eventos comenzarán por la mañana y se distribuirán en cuatro ubicaciones estratégicas de la barriada: la calle Rambla, la sede de la asociación de vecinos, el espacio verde del bosque comestible y las instalaciones del centro multiusos de la calle Mayor.

El objetivo de este despliegue de ocio y convivencia es acercar a los ciudadanos los principios de este movimiento promovido por la Unión Europea.

A través de actividades cotidianas como el reciclaje en el mercadillo o los talleres al aire libre, la jornada busca concienciar sobre la sostenibilidad, el embellecimiento de los espacios públicos y la inclusión en los barrios.