Fernández (PSRM): "La Región no necesita cumbres de 'postureo', sino que López Miras rompa con Vox"

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha señalado, en relación a la cumbre de 'barones' del PP en Murcia, que la Región "no necesita cumbres de 'postureo' del Partido Popular, lo que necesita es que López Miras deje de mirar para otro lado y rompa de una vez con la ultraderecha de Vox, con la que ha pactado los presupuestos del odio y de la vergüenza".

Y es que, según ha indicado, "mientras se reúnen para hacer teatro político, los ciudadanos y las ciudadanas de esta Región siguen esperando soluciones reales a las listas de espera, al calor en colegios y en institutos, a las ayudas a la dependencia o a la aplicación de la ley de vivienda".

El PSOE, añade, "seguirá defendiendo los intereses de la Región, impulsando políticas útiles y ofreciendo diálogo real, tal y como ha hecho Francisco Lucas, frente a un gobierno autonómico que se arrodilla ante Vox y que se dedica a montar circos políticos, como la fiesta de este fin de semana, para tapar su propia incapacidad".

"La Región de Murcia merece más que postureo, merece un gobierno que gobierne para la gente y que resuelva sus problemas verdaderos", ha concluido Fernández.