Fernández (PSRM): "Ya está bien del show que López Miras y el Partido Popular están montando"

Archivo - La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia, Carmina Fernández, ha criticado este viernes la actuación del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ante la llegada de tres embarcaciones con inmigrantes a las costas de la Comunidad y ha reprochado al jefe del Ejecutivo autonómico que utilice esta situación para "intentar desviar la atención" de otros asuntos.

"Ya está bien del show que López Miras y el Partido Popular están montando con la llegada de tres embarcaciones con inmigrantes a las costas de la Región", ha señalado Fernández, quien ha criticado especialmente la petición de López Miras de que se activen recursos militares para reforzar la vigilancia del litoral.

"La última ocurrencia ha sido pedir que salga la Armada para bloquear las embarcaciones de inmigrantes, cuando el propio almirante del Estado Mayor dijo que esa no era la función de los barcos de la Armada", ha afirmado.

Fernández ha defendido que "la Guardia Civil y el Frontes vigilan permanentemente nuestras costas tanto desde el mar como por radar y con aviones" y ha explicado que, "cuando se detecta una embarcación, se monitoriza su trayectoria y se activa un dispositivo para interceptar a sus ocupantes".

A su juicio, "lo que está ocurriendo es que López Miras utiliza la inmigración para intentar desviar la atención de sus propias responsabilidades".

La dirigente socialista ha apuntado asimismo a otros asuntos de la Región de Murcia al inicio del nuevo curso político. "Y la realidad es que empieza un nuevo curso y todo sigue igual, sin explicaciones sobre la trama de las prótesis, aulas sin climatizar", ha señalado.

Fernández ha concluido su intervención reclamando al Gobierno regional "menos show y más gestión".