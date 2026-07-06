El Festival Rock Imperium deja un impacto económico de más de 15 millones de euros en Cartagena

Festival Rock Imperium - AYUNTAMIENTO DE CVARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La quinta edición del festival Rock Imperium ha dejado un impacto económico superior a los 15 millones de euros en Cartagena, tras atraer este fin de semana a más de 50.000 personas procedentes de 40 países distintos, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad portuaria.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, y la presidenta de Hostecar, Querubina Rosique, han aplaudido este lunes el rendimiento de una convocatoria que ha llenado los establecimientos del centro histórico.

Arroyo ha mostrado su satisfacción por una edición que consolida al festival "como uno de los grandes referentes de toda Europa", y ha destacado el hito del concierto de Iron Maiden el sábado ante 20.000 personas.

Según el Consistorio, este beneficio se ha repartido de forma transversal en sectores como la hostelería, el comercio, los hoteles, los alojamientos turísticos o los taxis.

En la actualidad, la estancia media del público ronda los 2 o 3 días, aunque el objetivo de cara al futuro es que el crecimiento del festival se traduzca en más pernoctaciones, un mayor gasto por visitante y una mejor experiencia para quienes conocen Cartagena a través de la música.

Asimismo, la regidora ha subrayado el cambio de tendencia que supone el festival: "Antes los cartageneros viajábamos a cualquier lugar de Europa para ver a estos grandes artistas y ahora los tenemos aquí y nos visitan desde otros países".

En la misma línea, Rosique ha calificado el evento como "una riqueza grandísima para la ciudad" y ha asegurado que los establecimientos del centro han estado "a tope".

PRÓXIMA EDICIÓN Y RELEVO CON LA MAR DE MÚSICAS

La campaña de dinamización hostelera también ha funcionado con éxito gracias a que se han realizado acciones vinculadas a la gastronomía, como la ruta de la tapa de Rock Imperium. Esta iniciativa ha sumado este año a 20 establecimientos del casco histórico para lograr que los visitantes "se enamoren de la ciudad y visiten nuestros museos", ha apuntado la alcaldesa.

De cara a su próxima edición, la organización ya ha confirmado que del 2 al 4 de julio de 2027, Cartagena volverá a convertirse en la capital europea del rock y el heavy metal con la sexta edición del Rock Imperium Festival.

También se han anunciado las primeras bandas de un cartel que incluyen Helloween, Children of Bodom, Mayhem, Venom y Erik Grönwall.