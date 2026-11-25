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MURCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en la Región de Murcia descendió un 7,4% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 2,28% a nivel nacional, tras empeorar su evolución interanual, hasta un total de 1.406 operaciones.

Así se desprende de los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que desvelan que, en comparación con el mes anterior, el ascenso en la comunidad autónoma fue del 25,8%.

En concreto, se prestaron 166,25 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 2,09% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 26,8%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.848 hipotecas en la Región, con un desembolso de capital de 295,23 millones de euros, de las que 83 fueron sobre fincas rústicas y 1.765 sobre urbanas.

De las 1.765 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en la Región de Murcia, 1.406 fueron sobre viviendas; 12 en solares y 347 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 22, y en 351 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor).

De las 533 hipotecas con cambios en sus condiciones, 160 fueron por novación. Por contra, se cancelaron 1.546 préstamos sobre fincas en Murcia, de las que 1.064 correspondieron a viviendas, 123 a fincas rústicas, 302 a urbanas y 57 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,33%), Comunitat Valenciana (+9,87%) y Cataluña (+9,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares, seguida de País Vasco y La Rioja, con caídas del 34,03%, 18,91% y 17,47%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Navarra, Comunitat Valenciana y Canarias con subidas del 46,75%, 25,5% y 17,57%, mientras que el importe prestado se redujo en País Vasco un 10,07%, seguido de Extremadura (-5,42%) y Asturias (-3,95%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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