Flores (PSRM): "La CHS hace un seguimiento permanente de las presas e infraestructuras de la Cuenca del Segura"

La senadora del PSOE, Mariló Flores - PSRM

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE, Mariló Flores, ha afirmado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) "hace un seguimiento permanente de las presas e infraestructuras hidráulicas de la cuenca del Segura".

Flores ha hecho estas declaraciones en respuesta al senador del PP José Ramón Díez de Revenga, y ha destacado que, desde 2018, el Gobierno de España, a través de la CHS, ha invertido 86,86 millones de euros en las presas de la cuenca del Segura.

En este sentido, ha denunciado que el Partido Popular "está mintiendo constantemente solo para alarmar a la ciudadanía. Basta ya de intentar asustar a la gente. Cada presa tiene un ingeniero asignado que hace un seguimiento permanente de su estado y seguridad".

La senadora socialista ha remarcado que la realidad es "que la falta de gestión de López Miras sí está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia".

"Lo estamos viendo a diario: los parques de bomberos no tienen ni personal ni medios suficientes para garantizar la seguridad de la ciudadanía, la fachada del Hospital Santa Lucía tiene un material inflamable, con el peligro que eso supone para los usuarios y el personal del hospital, como vimos hace solo 3 meses, además de que tenemos los centros educativos de la Región con amianto, con el riesgo que eso conlleva para los niños y niñas, toda la comunidad educativa"; ha concluido.