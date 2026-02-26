Fomento asegura que ya revisa las ayudas al alquiler mientras Podemos-IU-AV denuncia una ejecución del 5,9%

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Vivienda en alquiler - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, ha asegurado en el Pleno de Control de la Asamblea Regional que la Dirección General de Vivienda "está inmersa en la fase de revisión previa a la resolución de las concesiones" de las ayudas al alquiler del Programa de Ayudas al Alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, tras la interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.

El diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha reprochado al Ejecutivo autonómico la demora tanto en la publicación de la convocatoria como en la resolución de los expedientes. Según ha recordado, el convenio del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 se firmó en noviembre de 2022, pero "tardaron ustedes casi un año y ocho meses en publicar las nuevas bases reguladoras, hasta el 1 de julio de 2024".

Asimismo, ha criticado el bajo nivel de ejecución presupuestaria. De los 2,8 millones previstos para 2024 y 2025, ha señalado que "tienen ejecutados 164.925 euros, es decir, el 5,9% del presupuesto previsto". En este sentido, ha planteado si el retraso responde a la falta de solicitudes o, por el contrario, a la falta de personal para tramitarlas. "Con una sola persona dedicada a este tipo de cuestiones es difícil que esto se resuelva", ha afirmado.

Álvarez-Castellanos ha incidido en que el plazo de presentación de solicitudes finalizó el 1 de marzo de 2025 y que la Administración dispone de seis meses para resolver. "La última solicitud presentada ese día va a hacer ya un año y sigue sin resolverse", ha advertido. A su juicio, el Gobierno regional tiene "obligación legal, jurídica, administrativa y política de resolver en seis meses", y ha afeado al consejero que desviara el debate hacia la política estatal. "Le he preguntado por el retraso en la obligación que tienen ustedes de resolver en seis meses una solicitud de ayuda al alquiler", ha subrayado, añadiendo que "hay gente pendiente oyendo estas cosas".

Por su parte, García Montoro ha defendido la actuación del Ejecutivo y ha enmarcado el problema del acceso a la vivienda en las políticas del Gobierno central. "Las políticas de los últimos ocho años han fulminado el mercado de la vivienda tanto en compra como en alquiler", ha afirmado, asegurando que existen "dos modelos claramente contrapuestos": el estatal, "basado en el intervencionismo", y el del Gobierno regional, que apuesta por "ciudadanos libres, dinamismo y seguridad jurídica".

En relación con las ayudas objeto de la interpelación, el consejero ha indicado que la Dirección General de Vivienda está revisando los expedientes "al tiempo que se tramitan simultáneamente otras líneas de subvenciones coincidentes en los mismos periodos de tiempo". Además, ha instado al diputado a "preguntarle también al Ministerio de Vivienda por qué no tenemos el Plan Estatal de Vivienda aprobado o en vigor con la que está cayendo en esta materia".

García Montoro ha sostenido que el acceso a la vivienda "requiere reformas estructurales, responsabilidad y consenso" y ha defendido que el Ejecutivo regional trabaja en una nueva Ley de Vivienda Asequible. Según ha explicado, el borrador ya se ha facilitado a los grupos parlamentarios y ha destacado que han encontrado "receptividad y buena disposición en el grupo Vox", con el que considera que "el acuerdo es posible".

El consejero ha asegurado que las políticas de vivienda son "absolutamente prioritarias" para el Gobierno regional y ha reiterado que el retraso en la tramitación de las ayudas se produce en un contexto de carga administrativa y de ausencia de un nuevo plan estatal en vigor. Entretanto, desde el Grupo Mixto insisten en que los solicitantes "siguen esperando simplemente a que se les resuelva", recordando que se trata de ayudas dirigidas a familias con rentas de hasta tres veces el IPREM y con efectos retroactivos.