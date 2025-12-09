Fomento destaca el "éxito" de la XXIII edición de los Premios de Arquitectura de la Región con 95 propuestas presentadas

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, con los miembros del jurado de la XXIII edición de los Premios de Arquitectura de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha recibido un total de 95 propuestas en la convocatoria de la XXIII edición de los Premios de Arquitectura de la Región de Murcia, un certamen que reconoce desde 1985 la contribución de las mejores obras arquitectónicas realizadas en el ámbito regional, según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha destacado el "éxito" de esta edición, durante la constitución del jurado que preside, y ha afirmado que "estas distinciones son un reconocimiento a quienes contribuyen desde la arquitectura a transformar y mejorar los espacios vitales de la ciudadanía mediante la incorporación de criterios de calidad, sostenibilidad e innovación".

"La arquitectura de calidad tiene un efecto directo sobre el bienestar colectivo y constituye una herramienta fundamental para afrontar los retos sociales, ambientales y urbanos de nuestro tiempo", ha expuesto el responsable de Fomento, que ha subrayado que "el Gobierno regional quiere seguir impulsando la cultura arquitectónica como parte esencial de una sociedad más cohesionada, habitable y sostenible.

Los galardones, de carácter bienal, están promovidos por la Consejería de Fomento e Infraestructuras, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia y la Fundación Cajamurcia y Caixabank.

El jurado está integrado por representantes del Gobierno regional, del Colegio Oficial de Arquitectos, de las escuelas de Arquitectura de la Región, de la Fundación Cajamurcia, del sector profesional y de arquitectos de reconocido prestigio invitados para esta edición.

La edición actual valorará obras y actuaciones finalizadas entre los años 2023 y 2024 en la Región de Murcia.

Los premios contemplan distintas categorías que abarcan Nueva Edificación, Rehabilitación y Restauración, Espacio Público y Arquitectura del Paisaje, Arquitectura Interior y Actuaciones Efímeras, así como Innovación y Divulgación.

Además, el jurado podrá conceder premios especiales a la sostenibilidad y a la trayectoria profesional, junto a una mención destinada a jóvenes arquitectos menores de 35 años.