Fomento invierte casi 57 millones en 2025 para mejorar la red de carreteras autonómicas

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro - CARM

MURCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha invertido este año 56,8 millones de euros en la mejora de la red regional de carreteras, el refuerzo de las vías frente a inundaciones y el avance en los proyectos estratégicos de infraestructuras para la vertebración territorial en 2025, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Así lo ha expuesto este viernes el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, en la rueda de prensa de balance en la que ha subrayado como prioridades de su departamento el impulso a la inversión productiva a través de la obra civil, la vocación municipalista de la acción de Gobierno regional y la apuesta por las políticas regionales de vivienda.

García Montoro ha explicado que "Carreteras es el área con mayor volumen de obra civil" y resaltó que "la prioridad del Ejecutivo regional es mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Porque desde el municipio más pequeño al más grande de la Región, las carreteras son esenciales para la vida cotidiana y para la igualdad de oportunidades".

De la inversión total de 56,8 millones, cerca de 33 millones de euros se destinaron a labores de conservación, en las que se incluye una inversión de 12,6 millones de euros para la reparación de daños de las danas de octubre y marzo.

El consejero ha recordado que "esos recursos podrían haberse destinado a nuevas actuaciones si el Gobierno central hubiera ejecutado las obras de contención y defensa frente a inundaciones, que tantos años llevan pendientes y son clave para proteger vidas e infraestructuras".

El compromiso con la seguridad vial también se ha reforzado a través del Plan de Travesías Seguras, que contempla una inversión global de 19 millones de euros en 115 kilómetros de travesías de 30 municipios. En 2025, la cuarta fase del plan ha beneficiado a Abarán, Puerto Lumbreras, Ulea y Villanueva del Río Segura, con una inversión de 1,3 millones de euros.

García Montoro ha indicado que la colaboración con las entidades locales ha sido una constante. Entre los principales acuerdos, destacan el acuerdo con el Ayuntamiento de Cartagena para la Ronda Oeste, el convenio con el Ayuntamiento de Alguazas para la construcción del semienlace con el Arco Noroeste, dotado con 1 millón de euros, y la inversión realizada junto al Ayuntamiento de Blanca para la rehabilitación del puente de hierro y la pasarela peatonal sobre el río Segura.

De forma paralela, el Gobierno regional avanza, en coordinación con los consistorios, en proyectos estratégicos de vertebración territorial, como el desdoblamiento de la RM-425 en Yecla o el acondicionamiento de la carretera de El Carche, la RM-A15 en Jumilla.

Asimismo, García Montoro ha anunciado que este sábado se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la exposición pública del estudio informativo y el estudio ambiental del desdoblamiento de la carretera de Mazarrón.

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

El consejero ha indicado que "el impulso a un nuevo modelo de vivienda protegida que combata la perversa Ley de Vivienda estatal ha sido otra de las prioridades de la Consejería en 2025".

"A pesar del bloqueo de la oposición al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, el Ejecutivo regional continúa trabajando en un proyecto de ley que sitúe a la Región de Murcia a la vanguardia en políticas del hogar, con el único objetivo de mejorar el acceso a la vivienda de jóvenes y familias", ha declarado el responsable regional de Fomento.

García Montoro ha señalado que "frente a una Ley de Vivienda estatal que está reduciendo la oferta y encareciendo los precios, el Gobierno regional seguirá trabajando en un modelo propio con soluciones consensuadas y rigurosas para facilitar el acceso a la vivienda".

En este contexto, ha destacado la inversión de 1,5 millones de euros para impulsar viviendas asequibles en Lorca, así como el avance en la elaboración de los pliegos y documentos previos a la futura licitación del contrato de gestión del parque público de vivienda social.

También se concedieron más de 44,3 millones de euros en ayudas europeas Next Generation para la rehabilitación energética de edificios, que han permitido mejorar 2.291 hogares en 21 municipios, con un impacto directo en el ahorro energético de las familias.

Asimismo, este ejercicio se realizaron avances decisivos en los Planes Generales de Ordenación Urbana de Abanilla y Fortuna, que permitirán ampliar la oferta de vivienda asequible y favorecer la dinamización económica y social.

El consejero también ha resaltado la concesión de subvenciones por valor de 836.000 euros para la implantación de Soluciones Basadas en la Naturaleza y el desarrollo de la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible, reforzando la calidad urbana y ambiental de los municipios.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

En el marco de la descarbonización, el Gobierno regional concedió 22 millones de euros en ayudas Next Generation para la renovación de flotas de transporte de mercancías y viajeros, que han permitido retirar de la circulación 1.300 vehículos contaminantes.

En el ámbito ferroviario, el Gobierno regional aportó 26 millones de euros a la Sociedad Murcia Alta Velocidad y cerca de 1 millón de euros a la Sociedad Cartagena Alta Velocidad.

Además, remitió al Ministerio el borrador del protocolo para la mejora integral de la línea Cartagena-Los Nietos, "que continúa sin respuesta, al igual que el protocolo de la autovía RM-1, San Javier-Santomera", insistió García Montoro.

Entre los hitos de 2025, el consejero ha destacado la aprobación del decreto-ley que regula el transporte público de personas en vehículos de turismo, y el acuerdo para financiar una tercera parte de la ampliación del tranvía de Murcia y el inicio de los estudios para su futura extensión hacia Molina de Segura, Alcantarilla y Santomera.

En materia de Litoral y Puertos, la Consejería impulsó actuaciones para reforzar las instalaciones portuarias regionales, con inversiones que, solo en el municipio de San Pedro del Pinatar, superan los 3 millones de euros.

BALANCE NEGATIVO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ESTATALES

El consejero ha denunciado que "el Gobierno central mantiene importantes deudas pendientes con la Región de Murcia en materia de infraestructuras", y ha mencionado el retraso del Corredor Mediterráneo, la desconexión de Cercanías, el abandono a la regeneración íntegra de la bahía de Portmán o el carpetazo al puerto de El Gorguel, entre otras.

Además, ha insistido en que "mientras el Ejecutivo regional planifica, invierte y ejecuta pese a la infrafinanciación, el Gobierno socialista sigue acumulando retrasos, incumplimientos y promesas sin rigor, que provocan consecuencias directas para la movilidad y la competitividad de la Región".

"El balance de 2025 demuestra que, mientras otros bloquean, el Gobierno regional trabaja; mientras otros prometen, nosotros ejecutamos; y mientras otros miran a otro lado, el Gobierno de Fernando López Miras defiende los intereses de la Región de Murcia, colocando siempre al ciudadano en el centro de sus políticas", ha afirmado el consejero.