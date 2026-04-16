Fomento supera las 3.000 mediaciones hipotecarias y suma más de 1.200 atenciones contra la 'okupación'

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, comparece en la Asamblea Regional - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha consolidado su servicio gratuito de mediación hipotecaria tras alcanzar las 3.000 actuaciones de protección a personas en riesgo de perder su hogar desde su puesta en marcha en 2013.

El consejero del área, Jorge García Montoro, ha detallado el balance de este servicio en la Asamblea Regional, donde ha subrayado que "el compromiso del Gobierno regional con el acceso a la vivienda se demuestra con hechos, servicios y resultados como los que estamos prestando gratuitamente".

En este contexto, ha revelado que desde 2021 se han realizado 1.244 atenciones específicas relacionadas con el fenómeno de la 'okupación' ilegal.

García Montoro ha recordado que la Región de Murcia fue la tercera comunidad autónoma de España en activar un sistema de intermediación de este tipo, el cual hoy "sigue funcionando con plena eficacia".

Según el consejero, la Ley de Vivienda de 2015 otorgó rango legal a este modelo, permitiendo que la mediación se convierta en un instrumento eficaz de resolución extrajudicial de conflictos.

Entre los resultados de estas intervenciones se encuentran la firma de daciones en pago con alquiler social, la suspensión de lanzamientos judiciales y la prestación de asesoramiento jurídico especializado.

El titular de Fomento ha incidido en que, en la actualidad, "el mayor problema social de la vivienda es la necesidad de defender el derecho de propiedad, la seguridad jurídica y la convivencia, sin abandonar la atención a los colectivos vulnerables".

Durante su intervención, el consejero ha subrayado que estas cuestiones son, "en su gran mayoría, de competencia estatal", pero que el Ejecutivo autonómico mantiene su esfuerzo mediante la coordinación permanente con ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales y el Tribunal Superior de Justicia para ofrecer soluciones directas a los ciudadanos afectados.