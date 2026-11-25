Un momento de la visita del consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, a los encuentros bilaterales celebrados en el Foro de Internacionalización - CARM

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia destina 9.780.493 euros de fondos propios a la Universidad de Murcia (UMU) y a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para mejorar la docencia, impulsar la investigación y la transferencia de conocimiento y reforzar sus infraestructuras y equipamientos.

Esta financiación se articula a través de los contratos-programa de 2026 con ambas universidades y del decreto que regula las ayudas destinadas a inversiones, instrumentos que fueron aprobados el pasado jueves por el Consejo de Gobierno.

Del total, 7.480.493 euros corresponden a los contratos-programa --6 millones para la UMU y 1.480.493 euros para la UPCT-- y 2,3 millones a inversiones en infraestructuras y equipamiento, según ha informado la Comunidad.

Los contratos-programa tienen como objetivo mejorar la formación que las universidades ofrecen a sus estudiantes, reforzar la calidad de la investigación y favorecer que sus resultados se traduzcan en aplicaciones útiles para las empresas, las instituciones y la sociedad.

También persiguen avanzar en un uso más eficiente y sostenible de los recursos y mejorar la transparencia en los resultados de la gestión universitaria.

Para ello, la Comunidad ha acordado con cada universidad los objetivos a los que se vincula esta financiación complementaria y los indicadores que permitirán evaluar los resultados obtenidos. El grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos servirá de base para la revisión anual de cada contrato.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha señalado que "los contratos-programa permiten vincular la financiación a objetivos concretos y evaluables, de forma que podemos conocer no solo los recursos que destinamos a nuestras universidades públicas, sino también los resultados que se obtienen y el impacto que tienen en la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento".

2,3 MILLONES PARA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

A esta financiación se suman 2,3 millones de euros para inversiones, de los que 1,5 millones corresponden a la UMU y 800.000 euros a la UPCT para financiar actuaciones correspondientes a 2026.

Las ayudas permitirán sufragar reformas y mejoras en edificios e instalaciones universitarias, actuaciones en los campus y la adquisición de equipamiento científico, tecnológico y docente.

También contemplan la renovación de mobiliario, la actualización de fondos bibliográficos y recursos documentales digitales y el desarrollo de aplicaciones informáticas a medida.

El consejero ha destacado que "contar con buenas infraestructuras y con equipamiento científico y docente adecuado es fundamental para que nuestros estudiantes reciban una formación de calidad, nuestros investigadores dispongan de los mejores medios para desarrollar su trabajo y el conocimiento generado en las universidades públicas contribuya al desarrollo económico y social de la Región de Murcia".