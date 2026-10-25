La Fundación Japón estrecha lazos con la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia

La Fundación Japón en Madrid estrecha lazos con la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Murcia con la visita esta semana de la coordinadora jefe del Área de Lengua Japonesa de la institución, Ai Ibaragi - CARM

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Japón en Madrid estrecha lazos con la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Murcia con la visita esta semana de la coordinadora jefe del Área de Lengua Japonesa de la institución, Ai Ibaragi.

La representante de la Fundación Japón conoció el centro, la única escuela de idiomas de la Región donde se ofrece japonés, y mantuvo un encuentro con los docentes del Departamento de Japonés y con el director de la EOI, Javier García.

Durante la reunión hablaron sobre los grupos de japonés, las razones por las que está creciendo el interés por este idioma en la Región, la metodología usada en clase, las dificultades que suelen encontrar los hispanohablantes al aprender japonés, los libros y materiales de japonés disponibles en la biblioteca del centro y cómo conseguir nuevos recursos a través de la Fundación Japón.

Asimismo, trataron sobre la realización de nuevas actividades como celebrar el tsukimi en septiembre o tratar el tema de los yokai en Halloween para acercar la cultura japonesa al alumnado. Ai Ibaragi estuvo acompañada por los docentes José Antonio Ramírez García y Jonay Rodríguez Mesa.

La Escuela Oficial de Idiomas de Murcia cuenta este curso con seis grupos de japonés, de los que tres grupos estudian el nivel A1.1, dos grupos de A1.2 y un grupo de A2. En total hay 144 alumnos. La oferta de japonés se ha incrementado este curso un 42 por ciento respecto al curso anterior debido a la creciente demanda. El japonés se imparte en la EOI de Murcia desde el curso 2024-2025.