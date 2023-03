Fundown se suma a la campaña nacional 'No somos un estereotipo'

MURCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia (Fundown) se ha sumado a la campaña nacional 'No somos un estereotipo', cuyo objetivo es "cambiar la forma de ver a las personas con síndrome de Down, derribando prejuicios y estereotipos que dificultan su inclusión en la sociedad".

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora este martes, 21 de marzo, desde la entidad han señalado que hay numerosas generalizaciones que se contradicen con la realidad que actualmente viven las propias personas con esta discapacidad.

Por ello, con este proyecto reivindican una imagen acorde con la autonomía de la que ya disfrutan, según han informado fuentes de Fundown en un comunicado.

Uno de los pasos para alcanzar su integración plena es la inserción laboral. A través de distintos programas de empleo y formación, 70 usuarios de Fundown consiguieron el año pasado un puesto de trabajo.

Con este fin, la fundación promueve la filosofía 'Escuela de vida', que aúna principios y valores para impulsar la incorporación de las personas con Síndrome de Down en su entorno, con los derechos y las obligaciones que le correspondan como ciudadanos. Cabe señalar que, en su conjunto, Fundown cuenta actualmente con 326 usuarios.

CÓMO PARTICIPAR

La iniciativa 'No somos un estereotipo' ha sido lanzada por Down España y llega a la Región de la mano de Fundown. Parar participar, las personas que quieran colaborar deberán de hacerse un 'selfie' o grabar un vídeo con una pegatina que tiene forma de etiqueta y que ha sido creada de forma exclusiva para esta ocasión, la cual se puede descargar en esta página.

El texto de la publicación tiene que ir acompañado de la etiqueta #NoSomosUnEstereotipo, mencionándose a '@DownEspana'. También se puede mostrar apoyo al colectivo a través de una foto, realizando el signo '+' con las manos, con el que se pretende simbolizar que las personas con síndrome de Down son más que un estereotipo y que tienen mucho que aportar a la sociedad.

De forma paralela, Down España también ha lanzado un vídeo centrado en esta temática, en el que han participaron 25 personas de diferentes edades, nacionalidades, gustos e intereses, entre las que había una persona con síndrome de Down. Todas realizaron un cuestionario sobre las búsquedas que habitualmente realizan en Internet.

Para bucear en los perfiles de cada uno de ellos intervino una experta analista de datos y ciberinvestigadora, Selva Orejón, a la que se le mostraron las búsquedas realizadas por Oriol Cano, un hombre de 47 años con síndrome de Down, para ver si ella lograba identificar quién era la persona detrás de esas preguntas.