Los galardonados en el 'Meet Fashion Impulsa' muestran sus creaciones en la pasarela del Anexo del Víctor Villegas

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, asistió al 'Meet Fashion Talent'. - CARM

MURCIA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los diseñadores de moda galardonados en el certamen de 'Meet Fashion Impulsa', lanzado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes para respaldar la carrera de los talentos emergentes de la moda regional, muestran hoy sus creaciones en el evento 'Meet Fashion Talent', que ha convertido el Anexo del Auditorio Regional Víctor Villegas en una gran pasarela.

A las cinco de la tarde han arrancado los desfiles, que culminarán con la entrega de premios del certamen y una presentación especial y exclusiva del diseñador Pablo Erroz. Además, el evento cuenta con propuestas expositivas con los trajes de la presentación en Madrid de 'Meet Fashion Región de Murcia', realizados por Devota & Lomba, Duyos, Oteyza, De La Cierva & Nicolás y Mariano Moreno; y con 'Insectum', una muestra inédita de fotografía de moda y belleza desarrollada bajo la dirección artística y la peluquería de Andrés Medina, el maquillaje de José Méndez, el estilismo de Andy Sánchez y la fotografía de José David Sánchez.

La consejera de Turismo, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, indicó que "estamos ante una celebración y una reivindicación del talento regional de la moda. Este evento está planteado como una lanzadera para el desarrollo profesional de nuevos creadores y forma parte de 'Meet Fashion Región de Murcia', la plataforma del Gobierno regional destinada a impulsar y dar visibilidad a los profesionales que hacen posible la moda desde todos sus ámbitos".

Entre los desfiles que se celebran en 'Meet Fashion Talent' se encuentra el de Mariano Moreno, ganador en la categoría de Diseñadores Emergentes de 'Meet Fashion Impulsa', quien ha sido reconocido por sus colecciones 'Les Fleurs du Mal' y 'Groundbreaking'.

También mostrarán sus propuestas los galardonados en la categoría de Diseñadores Noveles: Ana Gabarrón, con su firma Funny Swing, que fue premiada a la Mejor Colección por 'Archivo'; Paula Jiménez, que recibió el reconocimiento al Mejor Dossier de Presentación por 'Tradición & Anarkia'; y Rosana Cerón, con su marca TIU, que fue distinguida por el Mejor Plan de Comunicación con 'Golden Hour'.

El evento arrancó con los desfiles que fueron reconocidos en 'Meet Fashion Impulsa' por su calidad creativa y conceptual: Anvor Studios con 'Reflejos', Ángel Paretti con 'Galerna', Duality con 'Cybernenes', Pascual Caballero con 'Al-Nur', Ramil & Pujalte con 'Señoras de Murcia', y Zanami con 'We are creating our own world'. Todos ellos aportarán una visión diversa y contemporánea del diseño emergente.

Con este evento, 'Meet Fashion Región de Murcia' "refuerza su papel como plataforma estratégica para el impulso del sector y fomenta la conexión entre moda, cultura e identidad territorial", destacan fuentes del Gobierno regional.

Para más información sobre el evento y esta iniciativa que desarrolla la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, se puede consultar en la web de la plataforma.