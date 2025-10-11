El '1-1-2' gestiona más de 800 incidencias relacionadas con las lluvias y tormentas en la Región de Murcia

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia ha recibido 973 llamadas correspondientes a 806 asuntos relacionadas el episodio de alertas meteorológicas que se ha vivido desde el pasado jueves.

La mayoría de las incidencias han sido por achiques de agua en viviendas o locales (155 casos), rescates (106 llamadas) y obstáculos en la vía que dificultaban el tráfico (16 casos). Además, se han atendido 169 llamadas de ciudadanos que solicitaban información sobre las lluvias y tormentas registradas.

Por municipios, San Javier ha concentrado el mayor número de asuntos (266), seguido de Cartagena (111), Murcia (109), Torre Pacheco (62), San Pedro del Pinatar (53), Los Alcázares (36) y La Unión (15). Ninguna de las incidencias registradas ha revestido especial gravedad.