'Giselle', el ballet romántico por excelencia, llega en directo a cines de Murcia, Cartagena y Lorca desde Londres

Archivo - Giselle, uno de los espectáculos más famosos de ballet de la era romántica, y obra fundamental del repertorio del Royal Ballet & Opera - CEDIDA ORGANIZACIÓN - Archivo

MURCIA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Giselle', uno de los espectáculos más famosos de ballet de la era romántica, y obra fundamental del repertorio del Royal Ballet & Opera, se podrá disfrutar en tres localidades de la Región de Murcia, en vivo y directo desde Londres.

La emblemática producción de Peter Wright, una obra maestra de la danza del canon clásico se retransmitirá, vía satélite el martes, 3 de marzo a las 20.15 horas, a cines de Murcia (Cines Centrofama), Cartagena (Cines Mandarache) y Lorca (ACEC Almenara). También se podrá disfrutar en más de 120 salas de más de 100 localidades de España.

'Giselle' combina una narrativa poderosa y una coreografía de gran exigencia técnica al servicio de un relato sobrecogedor de amor y traición. Ambientada en una aldea del Rin en la Edad Media, cuenta la historia de una joven campesina que es conducida a la muerte al ser engañada por su amante, Albrecht, un noble disfrazado.

Presa del remordimiento, Albrecht visita su tumba a la luz de la luna, donde es condenado a morir por las vengativas Willis, los fantasmas de jóvenes que murieron antes del día de su boda. Sin embargo, el amor de Giselle trasciende la muerte y salva a su amante de su destino.

Durante dos actos rebosantes de drama y de una conmovedora profundidad emocional, la producción de Peter Wright capta a la perfección la doble naturaleza de la historia: el primer acto, dramatizado con un rico y naturalista nivel de detalle, y el segundo, envuelto en una belleza espectral e iluminada por la luna.

Esta producción clásica es una cita imprescindible para los amantes del ballet que además podrán disfrutar de la interpretación musical de la orquesta de la Royal Opera House con el violinista Sergey Levitin como concertino. Uno de los papeles más codiciados de todos los tiempos Giselle incluye uno de los papeles más desafiantes y deseados por bailarinas de todo el mundo.

En esta ocasión, la primera bailarina de The Royal Ballet, la japonesa Akane Takada, interpreta a la joven campesina protagonista y a su espíritu etéreo; Matthew Ball acompañará a Takada asumiendo el papel de Albrecht y Annette Buvo será Myrtha.

SINOPSIS

La joven campesina Giselle se ha enamorado de Albrecht. Cuando descubre que su amado es en realidad un noble prometido a otra mujer, su desesperación la empuja al suicidio. El espíritu de Giselle se une a las Wilis, vengativos fantasmas de mujeres decididos a matar en danzas macabras a todo hombre que se cruce en su camino. Atormentado por la culpa, Albrecht visita la tumba de Giselle, donde deberá enfrentarse a las Wilis y al fantasma de Giselle.

La producción de 1985 de Peter Wright de este icono del ballet romántico es un clásico del repertorio de The Royal Ballet. Con la evocadora música de Adolphe Adam y los atmosféricos diseños de John Macfarlane, Giselle combina el mundo terrenal y el sobrenatural en una historia de amor, traición y redención.

ROYAL BALLET

Bajo la dirección de Kevin O'Hare, The Royal Ballet aúna tradición e innovación en espectáculos de primer nivel y es un motor clave en el desarrollo del ballet como forma artística. Con sede en la Royal Opera House de Covent Garden, reúne a los bailarines más dinámicos y versátiles de la actualidad con una orquesta de primer orden y con destacados coreógrafos, compositores, directores de orquesta, regisseurs y equipos creativos para ofrecer experiencias teatrales asombrosas a públicos diversos en todo el mundo.

El amplio repertorio de la compañía abarca los clásicos del siglo XIX, el singular legado de las obras del coreógrafo fundador Frederick Ashton y del coreógrafo principal Kenneth MacMillan, un atractivo nuevo canon de creaciones de coreógrafos actuales -entre ellos el coreógrafo residente Wayne McGregor y el asociado artístico Christopher Wheeldon-, y la audaz y complementaria programación del Linbury Theatre.

Coreógrafos invitados como Kyle Abraham, Sidi Larbi Cherkaoui, Cathy Marston, Arthur Pita, Crystal Pite, Hofesh Shechter, Pam Tanowitz, Mthuthuzeli November, Jessica Lang, Gemma Bond y Twyla Tharp también han creado obras para la compañía.

ROYAL BALLET & OPERA

The Royal Ballet and Opera es el hogar de la ópera y el ballet de primer nivel mundial. Somos una potencia cultural que reúne a dos compañías escénicas de clase mundial en una de las principales instituciones artísticas del Reino Unido, respaldada por un equipo de más de 3.000 empleados, entre personal técnico, creativos y profesionales freelance.

Con base principal en la Royal Opera House, en el corazón del Covent Garden londinense, y con centros de producción y logística en Thurrock y Aberdare, nuestro trabajo llega al público en nuestros dos teatros y a escala global a través de nuestra plataforma de streaming, la temporada en cines y las giras de la compañía.

Su labor en escuelas y comunidades de todo el país se impulsa mediante programas vinculados al currículo, especialmente diseñados para inspirar la creatividad, ampliar el acceso a las artes y diversificar el futuro de la ópera y el ballet.

Estos se complementan con proyectos líderes de desarrollo de talento, alianzas regionales, nuestro programa Young RBO y una amplia oferta de eventos diurnos, actividades familiares, visitas, exposiciones y conciertos en nuestra sede de Covent Garden.