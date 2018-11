Gobierno murciano firmará el domingo el Pacto contra la Violencia de Género, que es "independiente" de la Ley de Familia

Publicado 23/11/2018 13:27:40 CET

La consejera Violante Tomás afirma que "ahora que estamos cerca de las elecciones no están de acuerdo" y es una cuestión preelectoral"

MURCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, ha asegurado que el Pacto regional contra la Violencia de Género se firmará este domingo y están "todos los partidos políticos invitados". Además, ha defendido que se trata de un asunto "independiente" de la Ley Integral de Apoyo a las Familias, en la que se "corregirá aquello que necesite concreción jurídica".

"Solo se le va a dar concreción jurídica en aquello que no esté del todo correcto para poder tramitar la Ley, pero nosotros seguimos defendiendo el apoyo a la vida, el apoyo a las familias, el fracaso en la sociedad y el derecho, tal y como está reconocido" en el texto legislativo, tal y como ha señalado Arroyo.

"No va a cambiar nada y vamos a firmar el Pacto el próximo domingo", según Arroyo. "Quien quiera mezclarlo, quien quiera confrontarlo o poner excusas, libre es".

La portavoz del Gobierno murciano ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este viernes para aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2019, al ser preguntada por la exigencia de PSOE y Podemos de que se modifique el artículo 74.1 de la Ley de Familia que hace referencia al aborto.

En este sentido, Arroyo ha indicado que la Ley de la Familia es un asunto "independiente" del Pacto contra la Violencia de Género. "Nosotros vamos a firmar igualmente el Pacto contra la Violencia de Género el próximo domingo, y es un pacto, insisto, en el que ya estaban acordados todos los puntos positivos para luchar contra esa lacra social", ha aseverado.

"Si paralelamente existe un debate o una polémica, no va a ser este Gobierno el que entre en la confrontación ni en intentar mezclar una Ley de apoyo integral a las familias con un Pacto que hay que firmar contra la violencia de género", ha insistido.

A su juicio, las personas víctimas de violencia de género y sus familias "lo que quieren es que demos ejemplo y que nos centremos en lo importante". Y lo importante para el Gobierno regional es "hacer una Ley Integral de Apoyo a las Familias con recursos económicos y con herramientas necesarias para las familias, que han sido el pilar fundamental durante todos estos años, y también es importante luchar contra la violencia de género".

En su opinión, si hay partidos que intentan "utilizar" este escenario, "allá ellos". Ha garantizado que el Gobierno murciano "no lo va a utilizar" y ha asegurado que "se procederá a la firma del Pacto contra la Violencia de Género".

Ha puntualizado que en la Ley de Apoyo a las Familias "se corregirá aquello que necesite concreción jurídica, pero desde el punto de vista solo de redacción de la Ley, para que sea un texto donde no hayan excusas de tipo jurídico". No obstante, ha aclarado que la Ley "seguirá adelante y la escenificación del Pacto se llevará a cabo el domingo".

EL PACTO ESTÁ FIRMADO DESDE FEBRERO

Por otro lado, Arroyo ha señalado que el Pacto Contra la Violencia de Género, que está "dotado con 8 millones de euros en el Presupuesto de 2019 con el fin de ejecutar 69 medidas", se firmó "en febrero".

Ha remarcado que el Pacto "está acordado desde febrero" aunque el acto "se va a escenificar el próximo domingo" y "están todos los partidos políticos invitados". A su juicio, "es muy importante avanzar en un Pacto que es muy positivo para ayudar a las víctimas de violencia de género y a sus familias".

Al ser preguntada por el tiempo transcurrido entre la firma y la escenificación del Pacto, Arroyo ha esgrimido "el retraso provocado por esas negociaciones" con los grupos políticos. "Como se ha evidenciado, había un acuerdo, pero no se ponían muy de acuerdo para la puesta en funcionamiento", ha remarcado Arroyo.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, ha explicado que, esperando hasta este momento, "se le da credibilidad al Pacto porque no es una firma en blanco, sino que va dotado con ocho millones de euros", algo que en febrero "no hubiera sido posible".

"Nosotros ya tenemos una partida que son ocho millones de euros en el Presupuesto de 2019, tenemos unas medidas acordadas con el consenso, afortunadamente, porque es lo positivo y con lo que damos ejemplo a todas esas personas víctimas de violencia de género, y lo vamos a poner en marcha", ha indicado Arroyo.

Ha considerado que, además, "es el Pacto que necesitamos y es muy positivo para algo que es tan importante como la lucha contra la violencia de género, y se va a escenificar el próximo domingo".

No obstante, ha señalado que el acuerdo "existe desde el pasado mes de febrero", y cree que "lo que se han buscado estos meses son excusas, porque el documento existe, está consensuado, y los diferentes partidos políticos fueron responsables, atendiendo además a todas las necesidades de los diferentes colectivos que trabajan con las mujeres y sus familias".

LA COMUNIDAD "REVISARÁ" EL ARTÍCULO

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, ha confirmado este viernes que la Comunidad "revisará", que no es lo mismo que "modificar", ha puntualizado, el artículo 74 del Anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Familia, que alude al aborto como "fracaso", para que tenga "seguridad jurídica".

Así se ha pronunciado Tomás en rueda de prensa, tras la firma de un convenio con Cruz Roja y en el que también ha participado el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, donde ha dejado claro que el objetivo es que la ley "tenga toda la seguridad jurídica", para recordar después que es de las "mejores" de España.

Según Tomás, el hecho de que PSOE y Podemos se hayan desmarcado de la firma del Pacto Regional contra la Violencia de Género hasta que el Gobierno regional no retire el artículo 74 del Anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Familia obedece a una "excusa", ya que el pacto, recuerda, "está ya firmado entre la Comunidad y los cuatro partidos".

Lo único que faltaba era firmarlo con el presidente murciano, Fernando López Miras, ha manifestado la consejera, quien ha señalado que el pacto tenía 55 medidas y ahora cuenta con 69.

"Se aceptó todo lo que proponían, de forma que no entiendo porque se han descolgado", ha preguntado Tomás, quien considera que "no es una cuestión de principios, sino preelectoral", ya que advierte que "ahora que estamos cerca de las elecciones no están de acuerdo".

Así, ha lamentado que "busquen como excusa algo que no tiene nada que ver con el pacto contra la Violencia de Género, que lleva muchas reuniones y está muy bien dotado, sólo había que ponerlo en valor".