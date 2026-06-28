El Gobierno regional abona más de 80 millones de euros en ayudas de la PAC para reforzar la renta del sector agrario

Imagen de agricultores trabajando en un cultivo de secano en una foto de archivo. - CARM

MURCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha finalizado la tramitación del pago de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a la Solicitud Única de la campaña 2025, con un importe total de 80.097.702 euros destinados a agricultores y ganaderos de la Región de Murcia.

Esta cuantía supone un incremento de más de 1,1 millones de euros respecto a la campaña anterior, lo que representa un aumento del 1,4 por ciento y consolida el respaldo al sector agrario regional en un contexto marcado por el incremento de costes de producción y la incertidumbre sobre el futuro presupuesto europeo destinado a la agricultura.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, destacó que "hacemos un balance muy positivo de la campaña 2025, en la que se han movilizado más de 80 millones de euros para garantizar la estabilidad del sector agrario y apoyar a miles de familias que dependen de él".

"Una de nuestras prioridades ha sido que estas ayudas lleguen de forma ágil, aportando liquidez en un momento clave para agricultores y ganaderos. Estos fondos no sólo sostienen la actividad económica, sino que impulsan un modelo agrario más sostenible, respetuoso con el medio ambiente y fundamental para el futuro de nuestras zonas rurales", añadió.

El objetivo de estas ayudas es "garantizar la estabilidad económica del sector agrario, reforzar la renta de agricultores y ganaderos, mejorar la competitividad de las explotaciones y fomentar prácticas productivas sostenibles", apostilló Buendía.

Del total abonado, 51,9 millones de euros corresponden a ayudas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). En concreto, se han destinado 37,6 millones de euros a ayudas directas por superficie, 3,2 millones a ayudas asociadas a agricultores y 11 millones a ayudas asociadas a ganaderos. Estas líneas han beneficiado a 9.044 agricultores y 557 ganaderos de la Región de Murcia.

DEFENSA DE UNA PAC FUERTE PARA EL FUTURO DEL CAMPO

El consejero mostró también su preocupación por las propuestas que plantean una reducción del presupuesto de la Política Agraria Común. "Existe una lógica preocupación en el sector por un posible recorte en el presupuesto de la PAC, una propuesta que consideramos que va en claro detrimento de la inversión necesaria en política agraria y en los programas de desarrollo rural", afirmó el titular de Agricultura.

"Se están dando pasos, pero siguen siendo insuficientes para garantizar el futuro de nuestros agricultores y ganaderos. Desde la Región de Murcia seguiremos manteniendo una posición firme junto a la mayoría de países que reclaman una PAC fuerte para proteger la competitividad, la rentabilidad y el futuro del campo europeo", concluyó Buendía.