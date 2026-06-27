El Gobierno regional abre nuevos grupos de '100x100 Activación' en Alcantarilla, Santomera y Alhama de Murcia

La iniciativa permitirá a 60 personas desempleadas recibir orientación laboral gratuita para encontrar trabajo en un plazo de cien días, formando parte de un equipo dirigido por un experto en 'coaching' - CARM

MURCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), abrirá en el mes de julio nuevos grupos de '100x100 Activación' en los municipios de Alcantarilla, Santomera y Alhama de Murcia, en los que aún es posible inscribirse.

Los 60 participantes de esta iniciativa, 20 por municipio, podrán participar en un proceso intensivo de búsqueda de empleo en el plazo de cien días. Paran ello estarán dirigidos por profesionales especializados en orientación laboral y 'coaching'.

La iniciativa permitirá trabajar de forma colaborativa en la definición de sus objetivos profesionales y en el desarrollo de estrategias que les permitan mejorar sus competencias, reforzar sus habilidades y aumentar sus posibilidades de acceso o reincorporación al mercado laboral, ya sea por cuenta ajena o apostando por el emprendimiento.

La directora general del SEF, Pilar Valero, destacó que "este programa refuerza la apuesta del SEF por una orientación laboral más cercana, práctica y adaptada a las necesidades reales de cada persona, lo que les ayuda a preparar su incorporación al mercado laboral con una estrategia clara y realista y recuperar la confianza en sus capacidades".

El programa combina sesiones grupales con orientación individualizada y también contempla encuentros con empresas representativas de distintos sectores, lo que permite a sus participantes conocer los perfiles que más se demandan en el mercado laboral, ampliar su red de contactos profesionales y entregar sus currículos para participar en procesos de selección.

Los nuevos grupos recogerán el relevo de los equipos de Mula, San Javier y Yecla, que han estado operativos desde el mes de marzo hasta mediados de junio. La media de inserción laboral de este programa, en el que participan 180 personas desempleadas cada año, alcanzó en 2025 el 72 por ciento.

"Estos resultados ponen de manifiesto que una búsqueda de empleo estructurada, acompañada y basada en la colaboración puede marcar la diferencia a la hora de acceder al mercado laboral", concluyó Pilar Valero.

Las personas interesadas pueden solicitar más información a través de su oficina de empleo o enviar directamente su currículum a las direcciones habilitadas para cada municipio: 100x100alcantarilla@iniciativaslocales.es, para Alcantarilla; 100x100santomera@iniciativaslocales.es, para Santomera y 100x100alhamademurcia@iniciativaslocales.es, para Alhama de Murcia.

Para participar en el programa '100x100 Activación' tan solo es necesario estar inscrito como demandante de empleo en una oficina del SEF. Los interesados pueden conocer más detalles sobre el programa directamente en su oficina del SEF, donde serán informados por personal de orientación.