Gobierno regional activa la red de vigilancia fija contra incendios forestales tras completar la formación del personal

FotPunto de vigilancia fijo situado en Cieza. - CARM

MURCIA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor activa la red de vigilancia fija contra incendios forestales en la Región de Murcia tras completar el proceso de formación del personal especializado que opera en estos dispositivos.

Esta activación coincide con el inicio del periodo de peligro medio de incendios forestales, en el marco del Plan Infomur, y supone la puesta en marcha efectiva de la denominada Malla ECO.

La red está compuesta por 20 puntos de vigilancia distribuidos en enclaves estratégicos del territorio regional, ubicados en zonas elevadas y con amplia visibilidad, lo que permite cubrir gran parte de la superficie forestal y reducir la existencia de puntos ciegos.

En cada uno de estos puestos trabajan diariamente tres profesionales cualificados, que desempeñan labores de detección y seguimiento de posibles focos de incendio. La vigilancia desde estos puntos fijos permite detectar de forma temprana la aparición de humos y facilitar una respuesta rápida y eficaz por parte de los medios de extinción.

Esta anticipación resulta clave especialmente en situaciones como las tormentas secas, en las que la caída de rayos puede originar incendios cuya ignición se produce horas o incluso días después del impacto. El sistema de vigilancia fija complementa el trabajo de los Agentes Medioambientales y se integra en el dispositivo regional de prevención y extinción.

Los vigilantes mantienen comunicación constante con el Centro de Coordinación Operativa de la Región de Murcia mediante el sistema de radiocomunicaciones Radiecarm, lo que permite activar de manera inmediata los recursos necesarios ante cualquier incidencia detectada.

Además de la detección precoz, estos puntos desempeñan un papel esencial en el apoyo a las labores de extinción, aportando información relevante sobre la evolución del incendio, las condiciones meteorológicas o las características de las columnas de humo, lo que facilita la toma de decisiones por parte de la dirección técnica.

La activación de la Malla ECO llega tras los trabajos de revisión, adecuación y mejora realizados en la red de infraestructuras, que incluyen la actualización de sistemas de protección contra rayos, la mejora de accesos y la incorporación de soluciones energéticas sostenibles como instalaciones fotovoltaicas.

Asimismo, antes del inicio de la campaña se han llevado a cabo tareas de puesta a punto de instalaciones y equipamientos, con una inversión aproximada de 80.000 euros. Durante los últimos días, los 60 bomberos forestales que prestan servicio en esta red de vigilancia han recibido formación en los centros de defensa forestal de Cehegín, Cieza y Murcia.

De esta manera, el personal encargado de la vigilancia cuenta con formación específica en operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales, así como en prevención de riesgos laborales, comunicaciones, cartografía y conocimiento del medio natural, lo que garantiza una respuesta profesional y coordinada ante cualquier conato de incendio.