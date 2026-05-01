MURCIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional apuesta por la mejora de la convivencia en los centros educativos para reducir los casos de acoso escolar. La Consejería de Educación y Formación Profesional está ultimando el texto de un nuevo Decreto de Convivencia Escolar que reforzará la disciplina y el respeto en los centros educativos, y que endurecerá el régimen sancionador ante las faltas graves, las agresiones o los comportamientos contrarios a la convivencia, con el fin de prevenir situaciones de acoso escolar.

La nueva normativa ampliará su ámbito de aplicación al transporte escolar a comedores y estará vigente durante todo el tiempo de permanencia del alumnado en el centro.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, explicó, con motivo del día Mundial Contra el Acoso Escolar, que se conmemora mañana, que "el objetivo es reforzar la figura del docente como persona de autoridad, fortalecer el clima de respeto en los centros, reforzar los protocolos de actuación actuales y poner en marcha nuevos con el fin de ser más contundentes ante las agresiones y cualquier forma de violencia, de exclusión o de humillación, para erradicar definitivamente cualquier forma de acoso escolar".

Durante el curso 2023-2024, los datos del Observatorio para la Convivencia Escolar de la Región de Murcia reflejan que se abrieron 641 protocolos por posible acoso, de los que 55 concluyeron con evidencias de acoso, lo que supone que un 8,58 por ciento de los protocolos abiertos contaban con evidencias de acoso, cifra que desciende más de un punto en relación con el curso anterior y confirma que la gran mayoría de las situaciones se resuelven sin evidencias de acoso, gracias a la detección temprana y a la respuesta inmediata de los centros educativos.

Además, según los datos que maneja el Observatorio, en el curso 2023-2024 la valoración que realizaron los centros educativos sobre el clima de convivencia escolar fue muy positiva, con una puntuación media de 4,10 sobre 5, un dato que se mantiene estable respecto a cursos anteriores y que refleja el compromiso y la implicación de toda la comunidad educativa.

PROHIBICIÓN DE MÓVILES

La prohibición del uso de teléfonos móviles en centros educativos, que se implantó en enero de 2024, ha propiciado una notable mejoría en la convivencia de colegios e institutos y la disminución de los casos de ciberacoso.

En 2025, los expedientes abiertos por ciberacoso se redujeron un 19 por ciento respecto a 2023, año en el que aún no estaba implantada esta medida. Además, los casos cerrados con evidencias de acoso a través de redes sociales o medios tecnológicos se redujeron en un 54 por ciento en comparación con 2023, manteniéndose en las mismas cifras que en 2024.

Asimismo, las faltas muy graves relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos contra los docentes, como agresiones, insultos, amenazas o actitudes abiertamente desafiantes a través del móvil disminuyeron en 2025 cerca de un 78 por ciento respecto a 2023, y descendieron un 71 por ciento respecto a 2024.

Marín indicó que "este descenso refleja una mejora en la efectividad de las acciones preventivas puestas en marcha y de las intervenciones de los centros en el ámbito de la convivencia, así como una reacción más ágil y eficiente frente a comportamientos inapropiados vinculados al uso de tecnologías digitales".

PROGRAMAS QUE MEJORAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR

El Gobierno regional ha reforzado en los últimos cursos las medidas para detectar, prevenir y actuar ante cualquier indicio de acoso y cuenta con programas como ConviveTEAM, SupéraTE, el Plan de Transición entre Etapas, el Plan Regional para la Mejora de la Convivencia, el Plan de Bienestar Emocional, planes de convivencia en centros educativos o el programa Referen-T.

También desarrolla las iniciativas Inclu-Yo, Educando en Justicia, El Fiscal Contigo, ICUE, en centros del entorno de Cartagena, el concurso Frases Mayúsculas, que fomentan valores de respeto, cooperación y empatía entre iguales, el programa de educación responsable y el programa de salud emocional y éxito académico, entre otros.

Este curso se han implantado proyectos de bienestar emocional en 113 centros de Educación Secundaria Obligatoria sostenidos con fondos públicos, con el objetivo de promover la mejora de la convivencia escolar y el rendimiento académico del alumnado.

Estos programas específicos han sido propuestos por los propios centros y permiten crear entornos educativos positivos y seguros para promover y proteger el bienestar emocional y la salud mental del alumnado y profesorado, prevenir y detectar precozmente los problemas de salud mental en el ámbito educativo, el acoso escolar y el ciberacoso. El pasado curso participaron en esta iniciativa 91 centros.

Asimismo, la Consejería cuenta con equipos de Orientación y Atención a la Diversidad, unidades de acompañamiento personal y familiar, coordinadores de bienestar en los centros educativos, inspectores educativos y el Observatorio para la Convivencia Escolar, entre otros muchos recursos que apoyan a la comunidad educativa en los casos de conflicto y fomentan la mejora de la convivencia.