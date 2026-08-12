El Gobierno regional arranca la consulta pública para elaborar la nueva Ley del Suelo

Obras de construcción de edificios - EUROPA PRESS

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha arrancado este miércoles la consulta pública previa para la elaboración de la futura Ley de Estrategia Territorial y Urbanismo de la Región de Murcia. Este es el primer paso para la redacción de una nueva norma que permitirá modernizar la planificación territorial, simplificar la regulación urbanística y agilizar la generación de suelo para favorecer la construcción de más viviendas asequibles y el desarrollo económico de la Región.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha destacado que "con esta consulta pública damos el primer paso para hacer realidad la nueva Ley del Suelo anunciada por el presidente Fernando López Miras durante el Debate sobre el Estado de la Región. Queremos una norma moderna que simplifique el urbanismo, reduzca la burocracia y permita disponer de suelo en menos tiempo para seguir impulsando la construcción de viviendas asequibles en la Región de Murcia", según han informado desde el Ejecutivo regional.

García Montoro ha señalado que "la futura ley permitirá adaptar el planeamiento a las necesidades actuales de la Región, ofreciendo mayor seguridad jurídica y un marco más ágil para que los proyectos estratégicos puedan desarrollarse con mayor rapidez, siempre garantizando la sostenibilidad ambiental, la protección del territorio y la participación pública".

La nueva normativa partirá de las medidas impulsadas con el Decreto-Ley de Vivienda Asequible y desarrollará un modelo urbanístico "más flexible y estratégico" que facilite la disponibilidad de suelo para responder con mayor rapidez a las necesidades de vivienda, actividad económica y desarrollo territorial.

La iniciativa, han añadido, "responde a la necesidad de superar las limitaciones del sistema vigente, caracterizado por la complejidad administrativa, la prolongada tramitación de los instrumentos de planeamiento y la dificultad para adaptar el urbanismo a una realidad social, económica y territorial en constante evolución".

El Gobierno regional considera que esta situación "ha ralentizado durante años numerosos desarrollos urbanísticos, dificultando la generación de suelo, la atracción de inversiones y el crecimiento ordenado de los municipios".

Entre las principales líneas de trabajo de la futura ley figuran la simplificación de los instrumentos de planeamiento, una mayor flexibilidad en la gestión urbanística, el impulso de un urbanismo orientado a la ejecución de proyectos y la creación de un marco estratégico supramunicipal que sirva de referencia para los ayuntamientos, reduciendo la complejidad de los actuales planes generales.

Asimismo, la norma promoverá la regeneración urbana, la rehabilitación del parque residencial y un desarrollo territorial sostenible, compatible con la protección del medio ambiente.

DOS MESES DE CONSULTA PÚBLICA

Durante el periodo de consulta pública, que tiene una duración de dos meses, se pretende recabar las aportaciones de la ciudadanía, los ayuntamientos, los colegios profesionales, los agentes económicos y sociales y el resto de entidades interesadas antes de iniciar la redacción del texto legal.

El cuestionario plantea cuestiones sobre la futura denominación de la norma, el análisis de la situación actual del urbanismo regional, los principales problemas que debe resolver, la necesidad y oportunidad de aprobar una nueva ley, los objetivos que debe perseguir y las posibles soluciones, tanto regulatorias como no regulatorias, que permitan alcanzar esos fines.

Las aportaciones servirán para enriquecer el proceso de elaboración de una norma llamada a convertirse en el nuevo marco de referencia para la ordenación del territorio y el urbanismo en la Región de Murcia. Los interesados podrán presentar sus aportaciones a través del Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma hasta el próximo 12 de octubre.