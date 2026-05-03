El gobierno regional y los ayuntamientos de Cartagena y Murcia colaboran en la financiación de proyectos internacionales de UNICEF - SEE CREDIT NOTE

MURCIA 3 May. (EUROPA PRESS) -

En el año 2025, desde la Región de Murcia se apoyaron diferentes programas internacionales llevados a cabo por UNICEF con el fin de mejorar la vida de los niños y las niñas de diferentes comunidades en Haití, Perú, Sudán del Sur y Mozambique.

El ayuntamiento de Cartagena ha apoyado por segundo año el trabajo de UNICEF en Haití, a través de un programa para disminuir la transmisión del cólera mediante la mejora del acceso a agua, saneamiento e higiene en los departamentos de Ouest, Artibonite y Centre.

Para ello, se distribuyeron suministros esenciales de agua, saneamiento, higiene y salud a 900 personas, con el objetivo de reducir la transmisión del cólera en sus comunidades.

En el marco de la crisis humanitaria en Sudán del Sur, desde UNICEF se apoya el establecimiento de centros de protección para adolescentes para ofrecer alternativas a la violencia y donde pueden sanar emocionalmente, desarrollar habilidades sociales y profesionales, y reconstruir sus proyectos de vida.

Con el fin de apoyar este trabajo, el gobierno de la Región de Murcia concedió fondos para un proyecto en Sudán del Sur dirigido a romper el ciclo de la violencia con la creación de centros transformativos para adolescentes vulnerables. En ellos, se ofrecen oportunidades de ocio, vida y socialización en zonas con alto impacto del conflicto, como las regiones de Unidad, Equatoria Occidental, Jonglei y Equatoria Central.

En materia de desarrollo y protección, también desde el gobierno regional se está apoyando en Mozambique, en la provincia de Nampula, un proyecto para fortalecer las capacidades de adolescentes y sus comunidades con el fin fomentar cambios de comportamiento que prevengan el matrimonio infantil y la violencia contra la infancia.

La propuesta forma parte de un programa más amplio impulsado por UNICEF Mozambique, orientado a promover entornos protectores y a impulsar cambios de comportamiento que permitan cuestionar normas sociales y de género que afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes.

Por su parte, el ayuntamiento de Murcia, en su línea de subvenciones para proyectos de Cooperación al Desarrollo de 2025, ha cofinanciado una intervención en Perú dirigida a la mejora de las instalaciones de agua, saneamiento e higiene.

Así se promueve el derecho a la salud y la educación a través de medidas de higiene clave, como el lavado de manos o la gestión digna de la menstruación; este trabajo se realiza mediante metodologías participativas que involucran a la comunidad, a la comunidad educativa y a los niños y niñas en ocho escuelas de los distritos de Carabayllo, Comas y San Martín de Porres, en Lima Norte.

Los fondos recibidos en el año 2025 suponen cerca de 70.000 euros por parte de estas tres administraciones para los proyectos de cooperación y ayuda humanitaria mencionados, que están siendo cofinanciados junto a otras administraciones autonómicas y locales.

UNICEF Comité Murcia agradece el apoyo de todos los colaboradores, aliados y donantes, públicos y privados, así como el compromiso por seguir protegiendo a la infancia en situación de mayor vulnerabilidad en cualquier parte del mundo.