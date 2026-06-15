El Gobierno regional construirá 11 viviendas de alquiler asequible destinadas principalmente a jóvenes de Lorca

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, presidió hoy en Lorca el acto de colocación de la primera piedra de 11 viviendas de alquiler asequible destinadas a jóvenes - CARM

LORCA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha impulsado la construcción de 11 viviendas de alquiler asequible principalmente para jóvenes, en el casco antiguo de Lorca, que suponen una inversión de 2.279.206 euros.

"Esta nueva promoción permitirá ampliar la oferta residencial para jóvenes y familias al tiempo que contribuirán a la revitalización urbana del centro histórico de la ciudad", han señalado desde el Ejecutivo regional.

El jefe del Gobierno regional, Fernando López Miras, acompañado por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha presidido este lunes la colocación de la primera piedra de las obras de un edificio de 11 viviendas y 10 garajes en una parcela pública situada en la calle Leonés, en el barrio de Santiago.

"Hoy se demuestra que la buena política tiene sentido y es importante, y que los gobiernos son necesarios en función de que resuelvan problemas a los ciudadanos", ha afirmado López Miras.

Así, ha subrayado que se trata de 11 viviendas "para jóvenes que van a tener más fácil poder cumplir sus sueños, iniciar una nueva vida e independizarse en su ciudad".

Asimismo, López Miras ha destacado que esta promoción permitirá avanzar en dos de las prioridades marcadas para Lorca: facilitar el acceso a la vivienda y revitalizar el recinto histórico de la ciudad.

"Podría haber sido más fácil la construcción de estas viviendas en otra parte del municipio", pero "uno de los grandes proyectos" en Lorca "es rehabilitar y poner en valor el casco histórico", ha indicado el presidente.

"Esta primera piedra, este inicio de estas 11 viviendas, es también fruto de la colaboración con el Ayuntamiento de Lorca", ha señalado López Miras. "Es el ejemplo de que cuando los gobiernos están dispuestos a trabajar de forma conjunta, a no enfrentarse, a no buscar la discrepancia, sino a buscar cómo se puede avanzar juntos, las cosas funcionan", ha añadido.

La actuación tiene un coste total de 2.279.206 euros, de los que el Gobierno regional aporta 1.501.125 euros financiados a través de una ayuda regional directa de 1.000.000 de euros y el resto a través de fondos europeos Next Generation.

Las viviendas se destinarán al alquiler social o a precio asequible durante un plazo mínimo de 50 años. Estarán destinadas prioritariamente a jóvenes de entre 18 y 35 años, y a familias numerosas y personas con discapacidad dentro de los límites de renta establecidos en el programa.

El proyecto contempla la construcción de viviendas energéticamente eficientes que cuentan con elevados estándares de sostenibilidad, entre los que destacan el agua caliente a través de un sistema de climatización de aerotermia y refrigeración por bomba de calor, apoyada por sistemas fotovoltaicos con la instalación de placas solares. Además, se entregarán completamente amuebladas.

Esta promoción se suma a la que actualmente se desarrolla en la calle Selgas, para la construcción de cinco viviendas destinadas también al alquiler asequible, en la que el Ejecutivo regional aporta 178.000 euros, a través de fondos europeos.

El presidente ha apuntado que el acceso a la vivienda es un problema nacional "que tiene acotamiento en el tiempo: en 2018 era el problema número 16 de los españoles y hoy es el primer problema, con una ley nacional de 2023 por medio, que ha sido un auténtico fracaso".

4,3 MILLONES PARA VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA

Las promociones de las calles Leonés y Selgas forman parte de las actuaciones impulsadas por el Gobierno regional en Lorca, a las que se ha destinado en total más de 4,3 millones de euros a vivienda y regeneración urbana.

Además de los 1.679.125 euros de ayudas destinados a las promociones anteriormente citadas, el Ejecutivo regional ha invertido 990.886 euros para la regeneración de los Barrios Altos, 1.071.324 euros para actuaciones de rehabilitación y mejora energética de viviendas y 117.000 euros para la adquisición de una vivienda en el marco de programas de realojo.

Asimismo, el Ejecutivo regional continúa desarrollando actuaciones para la revitalización del casco histórico de Lorca mediante ayudas, por un importe total de 438.000 euros, destinadas a la elaboración de estudios arqueológicos, la puesta en valor de la Muralla Medieval y el impulso de nuevas iniciativas de rehabilitación y construcción residencial, en el marco del Plan Director de Recuperación y Regeneración del Recinto Histórico de Lorca.