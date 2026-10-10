El Gobierno regional crea un grupo de trabajo para ayudar a los municipios a definir sus límites territoriales

El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, junto a un mapa de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha creado un Grupo de Trabajo de Delimitaciones Territoriales para ayudar a los ayuntamientos a determinar, con la certeza que ofrecen las tecnologías actuales, dónde termina un municipio y comienza otro, una cuestión que afecta directamente a la gestión de los servicios públicos y a la actividad de ciudadanos, empresas y administraciones.

El nuevo grupo se ha creado mediante una Orden conjunta publicada el jueves en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Estará coordinado por las consejerías de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias y de Infraestructuras y Desarrollo Territorial y comenzará sus trabajos una vez se designen sus integrantes.

El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, subrayó que "el objetivo es que los ayuntamientos dispongan de apoyo especializado cuando exista alguna imprecisión de la geometría de la línea que separa dos municipios y puedan contar con la información cartográfica y técnica necesaria para analizarla".

Por su parte, el director general de Administración Local, Francisco Abril, explicó que "una delimitación precisa permite saber con mayor seguridad qué administración es competente sobre un determinado territorio y facilita la gestión de servicios y actuaciones que afectan directamente a los ciudadanos".

Los límites municipales tienen incidencia en cuestiones como la ordenación urbanística, el catastro, el registro de la propiedad, las infraestructuras, la gestión municipal y la prestación de servicios públicos. Por ello, cuando una línea límite presenta alguna incertidumbre, su definición detallada resulta relevante tanto para las administraciones como para los ciudadanos.

El origen de algunas de estas dificultades se encuentra en que las delimitaciones que figuran actualmente en el Registro Central de Cartografía proceden, en buena parte, de actas y cuadernos de campo elaborados a finales del siglo XIX durante los trabajos del Mapa Topográfico Nacional. En ellos se utilizaron las técnicas de aquella época tomando como referencias caminos, ramblas, casas o parajes que con el paso del tiempo han podido cambiar o desaparecer.

El grupo utilizará la cartografía y las tecnologías actuales para analizar estas situaciones y podrá prestar apoyo técnico y jurídico en los procedimientos que correspondan. También podrá impulsar la coordinación y los acuerdos entre las administraciones implicadas.

Los ayuntamientos tendrán participación en los trabajos cuando sus delimitaciones sean objeto de análisis. Podrán asistir a las sesiones del grupo representantes municipales, acompañados por personal técnico o jurídico, y también podrán incorporarse expertos.

El grupo no sustituirá a los órganos que legalmente deben resolver estos procedimientos, sino que su función será proporcionar apoyo técnico y jurídico y facilitar la coordinación entre las administraciones competentes.