El Gobierno regional destaca el papel del Coitirm en el diseño y planificación del Plan Industrial

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la celebración del acto que conmemoró la constitución del Coitirm hace 70 años - CARM

MURCIA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diseño y planificación del Plan Industrial "debe mucho al activo papel que en la elaboración del documento asumieron los colegios profesionales y, en concreto, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia (Coitirm)", destacó ayer el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la celebración del acto que conmemoró la constitución de este colegio hace 70 años.

Vázquez resaltó el carácter "pionero" del colegio -una investigación histórica en curso está revelando que pudo tener la primera sede en España- y su "dinamismo y capacidad de adaptación a los retos que la evolución tecnológica y la propia sociedad ha planteado", al tiempo que animó a "seguir liderando el camino en aspectos clave del desarrollo socioeconómico, como es la transición energética".

Asimismo, el consejero pidió a los más de 3.000 colegiados "seguir implicados de forma directa en el desarrollo del Plan Industrial, aportando sus criterios de eficiencia, sostenibilidad y viabilidad técnica en cada línea de actuación, para que las medidas contempladas permanezcan perfectamente alineadas con las necesidades reales del sector, con un enfoque técnico, práctico e innovador".

Vázquez también agradeció al decano del colegio, Miguel Ángel Sola, y al rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler, su papel en el desarrollo del Plan Industrial, que calificó como "hoja de ruta e instrumento vertebrador que nos permitirá impulsar y liderar la transformación digital, la descarbonización de los procesos productivos, la atracción de inversiones y el desarrollo de sectores estratégicos con alto valor añadido".

El consejero entregó los galardones del colegio a la excelencia empresarial y profesional, que correspondieron a Navantia por su compromiso con la innovación, la excelencia y el progreso industrial; y al presidente de la CROEM, Miguel López Abad, por el impulso de la ingeniería y la eficiencia energética.

También se reconoció a los colegiados con una trayectoria profesional y méritos más destacados el pasado ejercicio, en este caso Cristóbal Jesús Olivares, por el mayor número de trabajos visados; David Pereñíguez, por el de mayor importe; y Alejandro Marín por ser el más joven con más visados.

Aunque en 1940 la Asociación Nacional de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, creó agrupaciones en Murcia y Cartagena, el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cartagena, con jurisdicción en las provincias de Murcia, Albacete y Almería, se creó en 1956 y posteriormente pasó a Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, "evolución en paralelo al desarrollo socioeconómico de la Región, aportando una parte relevante en dicho avance", concluyó el consejero.