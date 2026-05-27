El Gobierno regional destina 2,2 millones de euros a la creación de empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento - CARM

MURCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para proyectos empresariales en las fases de creación y consolidación de empresas con potencial tecnológico y escalables, dotada con 2,2 millones de euros y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Las ayudas están dirigidas a pequeñas empresas con menos de cuatro años de antigüedad que desarrollen productos, servicios o modelos de negocio innovadores y con capacidad de crecimiento. Esta línea, que ofrece ayudas de hasta 80.000 euros por beneficiario, puede solicitarse en la sede electrónica del Info hasta el 25 de julio de este año, según han informado desde el Ejecutivo regional.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha destacado que "la Región de Murcia quiere que las empresas innovadoras puedan dar el salto del talento al mercado, y hacerlo además desde aquí, generando empleo cualificado, atrayendo inversión y desarrollando tecnología propia". "Estas ayudas están pensadas para 'startups', 'spin off' y pequeñas empresas que necesitan acelerar procesos clave de crecimiento, desde el desarrollo tecnológico hasta la salida a nuevos mercados o la incorporación de talento especializado", añadió la titular de Empresa.

La línea permitirá financiar proyectos de innovación de producto o proceso, digitalización, inversión en equipamiento tecnológico, promoción comercial, lanzamiento de nuevos servicios, e internacionalización. Entre los gastos subvencionables se incluyen contratación de personal cualificado, colaboraciones con centros tecnológicos o expertos externos, licencias de software, equipamiento tecnológico, participación en ferias internacionales y acciones de desarrollo empresarial.

Las bases también priorizan proyectos vinculados a tecnologías disruptivas y sectores de alto valor añadido, como inteligencia artificial, biotecnología, robótica, ciberseguridad, salud, industria 5.0 o nuevos materiales. Además, la convocatoria valorará especialmente aspectos como la existencia de patentes, la colaboración con universidades y centros de investigación, la participación de inversores privados, la capacidad de creación de empleo cualificado o el potencial de crecimiento internacional de las empresas.

La consejera ha subrayado que "esta convocatoria premia lo que de verdad transforma una economía que son los equipos sólidos, la tecnología diferencial, la colaboración con centros de investigación, las patentes, la sostenibilidad y el impacto real en el mercado. No se trata solo de ayudar a nacer a más empresas, sino de ayudar a crecer a las mejores, a las que pueden tirar del resto del tejido productivo".