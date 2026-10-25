El Gobierno regional destina 80.000 euros a impulsar la defensa de los derechos de los consumidores

El director de Consumo, Alberto Sánchez, reunido con representantes de las asociaciones de consumidores (imagen de archivo) - CARM

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó ayer la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social publicó dirigida a las organizaciones de consumidores y usuarios de la Región.

Esta convocatoria, dotada con 80.000 euros, permitirá financiar iniciativas de información, formación y asesoramiento destinadas a mejorar la protección de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones de consumo.

Las ayudas están pensadas para respaldar el trabajo que desarrollan las organizaciones de consumidores de la Región y facilitar que puedan poner en marcha proyectos y actuaciones dirigidos a informar a la población, atender sus consultas o contribuir a la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

La convocatoria contempla distintos criterios para valorar los proyectos presentados, entre ellos el alcance territorial de las actuaciones, la atención presencial al público, los recursos digitales de las organizaciones, su participación en órganos consultivos y su implicación en el Sistema Arbitral de Consumo.

También se tendrán en cuenta las iniciativas relacionadas con la prevención y reducción del desperdicio alimentario y con la protección de los consumidores en el entorno digital. Estas dos áreas cuentan con una valoración específica en el procedimiento de concesión de este paquete de ayudas.

El director general de Consumo, Alberto Sánchez, subrayó la importancia de apoyar a las organizaciones de consumidores, "cuya labora resulta esencial para acercar la información a los ciudadanos y para prestarles asesoramiento en un ámbito siempre sensible como el de consumo".

"Estas ayudas tratan de reforzar la colaboración entre la administración y el tejido asociativo, sumando esfuerzos para mejorar la protección de los consumidores y garantizar que conozcan sus derechos y puedan ejercerlos con todas las garantías", ha añadido.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las organizaciones inscritas en el Registro de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los criterios de valoración previstos.

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BORM. Las solicitudes, que deberán presentarse exclusivamente por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma, se pueden solicitar a partir de mañana lunes, 26 de octubre.