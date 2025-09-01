El Gobierno regional pedirá a la Delegación del Gobierno que aumente la presencia de Guardia Civil y Policía Nacional

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado que el ejecutivo autonómico solicitará una reunión con la Delegación del Gobierno para "que el Gobierno de España aporte los mismos guardias civiles y policías nacionales que en el resto del país".

En el transcurso de una entrevista realizada en La7, la televisión autonómica, recogida por Europa Press, López Miras ha lamentado que "por cada 100.000 habitantes, en la Región de Murcia tenemos 126 guardias civiles, 40 menos que la media nacional y 109 policías nacionales, 48 menos que la media del país". "Tenemos menos Guardia Civil y Policía Nacional que otras comunidades con menos habitantes", ha apuntado.

López Miras espera que esta petición sea "factible". Desea "ser escuchado" y "respuestas, porque estamos hablando de la seguridad de nuestras familias".

Por parte del Gobierno regional, López Miras ha hecho referencia al plan 'Región de Murcia+Segura' que cuenta con 120 millones de euros y 700 policías locales, con el objetivo de que haya 3.000 agentes de este cuerpo en 2030.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

López Miras ha insistido en la reforma del sistema de financiación autonómica "caducado desde 2014". El presidente regional ha afirmado que la condonación de la deuda "es una medida que ha pactado Pedro Sánchez con los independentistas de Cataluña para seguir estando en La Moncloa. Al día siguiente de firmar esta supuesta condonación la Región de Murcia seguirá siendo la peor financiada".

Por tanto, considera que "lo único que puede resolver que los murcianos reciban menos para sus hospitales o sus colegios que el resto de españoles es que se reforme el sistema de financiación autonómica".

"CURSO POLÍTICO INTENSO"

De cara al nuevo curso político, López Miras ha asegurado que este será "intenso en reformas y leyes". Así ha afirmado que el Gobierno regional seguirá trabajando en la ley de Universidades, la ley de Ciencia y Tecnología o de Familias y la Estrategia de Inteligencia Artifial. También continuarán reivindicando la reforma del sistema de financiación autonómica y la continuación del trasvase Tajo-Segura.

Por otra parte, ha aseverado que el presidente Pedro Sánchez "ha levantado un muro de crispación y confrontación entre los que están a su lado y lo que están contra él donde pierden los ciudadanos" y cree que el nuevo curso político estará marcado por ellas.

DECRETO DE VIVIENDA ASEQUIBLE

El Consejo de Gobierno aprobará un decreto de vivienda asequible, según ha anunciado durante la entrevista. Se trata de "un nuevo modelo para que haya más vivienda disponible, sobre todo para nuestros jóvenes, que después se llevará al parlamento autonómico".

"Vamos a hacer todo lo posible para que nuestros jóvenes puedan emprender un modo de vida independiente y formar sus familias o vivir solos", ha añadido.

ALTA VELOCIDAD

En materia de transporte, López Miras considera "imprescindible" que la alta velocidad llegue a Cartagena "y que nos conduzca a través de Lorca a Andalucía y, por supuesto, a Almería".

También espera que se abra "pronto" todo el Arco Noroeste para descongestionar el nudo de Espinardo, en Murcia, así como el Arco Norte.

GSETIÓN DE CATÁSTROFES

Con respecto a la gestión de los incendios que han protagonizado la actualidad de este verano, López Miras ha señalado que en casos como estos "el Gobierno central tiene que responder" y ha apostado por no "reducir las catástrofes a una lucha entre las comunidades autónomas y el Gobierno sobre si hay que pedir ayuda o no".

Al respecto, ha tachado de "curioso" que "las comunidades autónomas son capaces de coordinarse entre ellas para ayudarse, pero luego hay muchos problemas para hacerlo con el Gobierno de España" asegurando que "antes esto no era así" y es que, según ha comentado, "hemos entrado en una suerte de confrontación sistemática en el que cuando se pide ayuda, se utiliza como debilidad del que pide ayuda. Parece que el hacer frente a una emergencia es un concurso".

Asimismo, el presidente regional ha celebrado que los incendios forestales ocurridos este verano en la Región de Murcia se pudieran controlar gracias a "los trabajos que se realizan para mantener nuestros montes, limpiarlos y desbrozarlos"

LIMITACIÓN DE PANTALLAS EN LAS AULAS

El nuevo curso en las aulas comienza este año con la limitación del uso de pantallas digitales en determinadas asignaturas y cursos, sobre lo que se ha mostrado convencido de que "va a dar buenos resultados".

Esto se une a la prohibición del uso de móviles en las aulas, en lo que la Región de Murcia fue pionera en España, y que ha supuesto una reducción del 70% de los casos de acoso escolar a través de las tecnologías.

LA PRINCESA LEONOR EN LA AGA

Este lunes ha estado marcado por la llegada de la princesa Leonor a la Academia General del Aire para cursar su último año de formación militar, lo que para López Miras es "un orgullo para la Región de Murcia y para todos los murcianos". El presidente regional confía en que este curso en San Javier "va a ser muy importante para ella, como lo fue para su abuelo y su padre".

Así, la ha descrito como "una mujer joven, simpática, muy afable, y cariñosa, pero también con un sentido de la responsabilidad que no es propio de su edad, pero quizás sí de la responsabilidad que tiene".