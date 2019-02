El Gobierno regional propone usar las vías del AVE para evitar la desconexión ferroviaria prevista en marzo

Publicado 06/02/2019 13:51:36 CET

Para salvar el último kilómetro sin electrificar, propone que el tren híbrido "llegue con inercia" y el motor "prácticamente apagado"

MURCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha propuesto al Ministerio de Fomento la circulación de trenes híbridos por las vías del AVE entre Murcia y Madrid, que "ya están terminadas", como alternativa para que la Región no quede desconectada por tráfico ferroviario tal y como está previsto en marzo durante, al menos, dos o tres semanas debido a la puesta en marcha de la Variante de Camarillas.

El Ejecutivo murciano reconoce que el único problema de este trazado alternativo es "el último kilómetro hasta Murcia, que está sin electrificar" porque el Gobierno central "desmontó la catenaria". Para solventarlo, propone que el tren híbrido "llegue con inercia en ese último kilómetro, con el motor prácticamente apagado, porque puede llegar a la estación de esa manera, tal y como explican los técnicos de la Consejería de Fomento".

Así lo ha hecho saber la portavoz del Gobierno murciano, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha abordado esta propuesta del consejero de Fomento, Patricio Valverde, y que se ha hecho llegar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Para evitar la desconexión prevista en marzo, el Gobierno murciano propone un trazado alternativo al actual entre Madrid y Cartagena, que es de ancho ibérico y por el que circula la red convencional "del siglo XIX". El tramo alternativo, en cambio, cuenta con "ancho internacional, está electrificado y con unas vías de ferrocarril del siglo XXI".

Ha remarcado que este trazado alternativo ya está operativo entre Madrid y Alicante con trenes de Alta Velocidad. "Como la obra está terminada hasta Murcia, podría perfectamente ser la alternativa para el periodo en el que vamos a estar desconectados por la actual vía convencional, entre Albacete y Murcia", ha aseverado Arroyo.

Esta alternativa es "más rápida, segura, electrificada y ya está ejecutada", según la portavoz del Ejecutivo murciano, quien recuerda que gobiernos del PP "han invertido en los últimos años 1.400 millones de euros en el tramo entre Monforte del Cid y Murcia".

Esta alternativa permitiría tener a la Región de Murcia "conectada por ferrocarril", ya que la apertura de la Variante de Camarillas obligará a cortar el tráfico ferroviario durante dos o tres semanas en el mes de marzo. Todo ello, teniendo en cuenta que afectará al tráfico ferroviario de turistas en el Puente de San José y a los 3.000 pasajeros que suelen usar esa vía a diario.

Asimismo, Arroyo ha defendido que esta alternativa permitiría "evitar los incómodos trasbordos por cercanías entre Murcia y Alicante o los traslados en autobús entre Murcia y Albacete", que es la opción que actualmente propone el Ministerio de Fomento.

"ES FALSO QUE LA OBRA NO ESTÉ TERMINADA"

Con esta alternativa, el Gobierno regional también pretende poner en valor "esa infraestructura ya terminada, en la que se han invertido 1.400 millones de euros". Arroyo considera que el objetivo del delegado del Gobierno, Diego Conesa, "puede ser seguir insistiendo en que esa obra no está terminado".

Sin embargo, la portavoz del Gobierno murciano ha destacado que ese argumento "es falso" porque la obra "está terminada y ejecutada", por lo que se puede usar a "coste cero". Depende, a su juicio, de una "decisión política que evitaría dejar desconectada a la Región por tráfico ferroviario".

"Entendemos que el maltrato del Gobierno de Pedro Sánchez y de su delegado en la Región tiene que cesar", según Arroyo, quien reprocha que la llegada del AVE "se ha retrasado por una decisión política, y una nueva decisión política no puede volver a traicionar a todos los murcianos".

"CREEMOS QUE ES LO MÁS CÓMODO"

A su juicio, el problema "no es una cuestión de horarios" ni existe ningún problema técnico para activar esa alternativa y que funcionen los trenes híbridos". Y es que, añade, "la vía está terminada, el tren híbrido está y se ha ejecutado en los últimos años con más de 1.400 millones de euros y ponerla en marcha cuesta cero euros".

"Creemos que es lo más cómodo, lo más sencillo y lo más fácil para evitar ese trasbordo y esa 'gymkana' innecesaria para los murcianos y para el turista que venga a Murcia desde cualquier punto de los que tenemos conexión". En total, el viaje a Madrid se podría completar en tres horas, ha ratificado.

Ha destacado que el AVE va a llegar a Orihuela antes de verano, y se pregunta por qué no llegará a Murcia. "La vía está, y no hay problemas técnicos, sino que se trata de voluntad política", según Arroyo, quien pide al delegado o al ministro "que explique por qué estando la vía no se contempla esa alternativa".

"Nosotros no le encontramos ninguna otra explicación que no sea política", según la portavoz del Gobierno murciano, porque la vía "está electrificada y se puede usar con Alta Velocidad y con tren híbrido; el único problema sería en el último kilómetro", reconoce.

Ha reprochado que "la pasarela está en el mismo sitio, las pantallas de seguridad en el mismo sitio y las obras de soterramiento de la vía se están produciendo en tiempo y forma como estaba previsto en noviembre de 2017", con el anterior Gobierno central del PP.

"Estando la vía ejecutada y terminada, con 1.400 millones de euros de ejecución, todo con gobiernos del PP en el Estado, en la Comunidad y en el Ayuntamiento", se pregunta si el empeño es "demostrar que esa vía no se puede usar todavía". Pues bien, afirma que "sí se puede utilizar y solo hace falta voluntad política".