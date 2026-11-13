González Veracruz (PSRM) señala que hay que elegir entre el modelo de retroceso de PP y Vox o de avance con PSOE

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, y la candidata al Congreso por Murcia, María González Veracruz, en la pegada de carteles que da comienzo a la campaña electoral - PSRM-PSOE

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso del PSOE por Murcia, María González Veracruz, ha advertido este viernes, tras la pegada de carteles que da comienzo a la campaña electoral, que no se trata de una "campaña normal", ya que "el 29 de noviembre tenemos que decidir qué modelo de sociedad queremos; si queremos un modelo de sociedad de retroceso o uno de avance".

Ha insistido en que "hay que decidir si queremos mantener el Estado del bienestar o entrar en el sálvese quien pueda, en el salvaje oeste" que representan PP y Vox.

"Tenemos dos modelos claros: el del Partido Popular y Vox, que van juntos, que ofrecen recortes, la motosierra, sacrificios y una sociedad del miedo; o el modelo del Partido Socialista", ha defendido González Veracruz, quien ha argumentado que el modelo del PSOE se basa en "derechos, libertades, que defiende la sanidad, la educación pública, las pensiones, como un derecho y no como un negocio".

Sobre la vivienda, González Veracuz ha recordado que "no es un lujo, es un derecho para poder hacer una familia" y por eso ha animado a participar en las elecciones y poder así elegir.

La candidato socialista ha rechazado que "todo esté decidido" y ha recordado que "todo depende de la decisión de cada uno de nosotros, de cada uno de los vecinos de la Región de Murcia el 29 de noviembre".

"Hay quien dice que ya está todo decidido. Pero, como cantan 'Viva Suecia', algunos tenemos fe", ha indicado González Veracruz, quien se ha comprometido a "dejarse la piel" por la Región de Murcia "estas dos semanas y siempre".

Por ello se presenta "con toda la ilusión: por la esperanza y, sobre todo, por mi tierra, la Región de Murcia", ha concluido.