Guardia Civil busca a los migrantes de una nueva embarcación que ha tocado tierra en Cala Dorada (Cartagena)

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de la Región de Murcia ha informado que la Guardia Civil está buscando a los migrantes de una nueva embarcación que este sábado ha tocado tierra en la Cala Dorada, en el Parque Regional de Calblanque, término municipal de Cartagena.

La propia Delegación del Gobierno confirma el amplio dispositivo que se ha desplegdo en la zona para localizar a los ocupantes de la embarcación. Por el momento, no se ha ofrecido más información hasta que finaliza el operativo, pero desde el Ayuntamiento de Cartagena cifran en 50 los migrantes llegados.