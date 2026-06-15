Guardia Civil desarticula un grupo criminal que amenazó de muerte a una pareja para que abandonara su domicilio

1096208.1.260.149.20260615115907 Detención de unos de los miembros del clan familiar - GUARDIA CIVIL MURCIA

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación 'Dunn 26', ha desarticulado un grupo criminal, formado por seis miembros de un mismo clan familiar asentado en el municipio de San Pedro del Pinatar, a los que se atribuye la presunta autoría de los delitos de amenazas con arma de fuego, robo con violencia y de pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició el pasado mes de mayo, cuando una pareja: un hombre y una mujer menor de edad, se encontraban en su domicilio de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, cuando escucharon el claxon de un vehículo tocando con insistencia.

Al asomarse, vieron dos coches con el motor en marcha. Sus ocupantes, hasta seis personas, los amenazaron con quemar la casa si no la abandonaban mientras esgrimían barras de hierro. Uno, además, exhibió una pistola con la que les llegó a apuntar, han informado desde la Benemérita.

En menos de una semana, cuatro hombres entraron por la fuerza en la misma casa. Una vez dentro, agredieron al morador, que en ese momento se encontraba solo, y volvieron a amenazarlo con quemar la casa y matarlo si no se marchaba.

Los asaltantes portaban armas blancas y objetos contundentes. Además, el supuesto líder llevaba una pistola con la que apuntó a la cabeza de la víctima y le golpeó en la sien. Antes de salir, rompieron varios enseres y se llevaron todo el dinero que tenía en casa, unos 700 euros.

Después de esto, la víctima recibió varias llamadas telefónicas y mensajes de contenido amenazante.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación y recabaron vestigios del escenario delictivo, así como imágenes de cámaras de vigilancia de la zona y otros testimonios.

Reunidos los indicios suficientes, la Guardia Civil ha identificado a los sospechosos. Se trata de los miembros de un clan familiar con los que la víctima tenía ciertas desavenencias anteriores.

La operación 'Dunn 26' ha finalizado con la detención de cuatro personas, una de ellas menor de edad; y con la investigación de otras dos -todas ellas con un abultado historial delictivo por delitos violentos y contra la propiedad- a las que se atribuye la presunta autoría de los delitos de amenazas con arma de fuego, robo con violencia y de pertenencia a grupo criminal.

Al cabecilla del clan, ahora detenido, también le constan antecedentes por delito de asesinato.