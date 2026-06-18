La Guardia Civil desmantela un invernadero con 360 plantas de marihuana en un inmueble de Cehegín (Murcia)

Un agente de la Guardia Civil junto a algunas de las plantas de marihuana intervenidas - GUARDIA CIVIL

CEHEGÍN (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado en Cehegín (Murcia) un invernadero tipo 'indoor' destinado al cultivo masivo de marihuana y ha detenido a una persona e investigado a otra, ambas como presuntas autoras de los delitos de cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Durante la operación 'Rugar', los agentes se han incautado de 360 plantas de marihuana en última fase de cultivo y de todos los dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación.

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana abrieron la operación para investigar una serie de indicios relacionados con la conexión ilícita a la red eléctrica de inmuebles y el cultivo masivo de cannabis.

Los primeros pasos de la operación llevaron a los investigadores hasta una vivienda del municipio, que, al parecer, albergaba una instalación destinada al cultivo ilícito de marihuana.

Tras seleccionar el inmueble, los guardias civiles establecieron un amplio dispositivo de vigilancia, que, junto con otras pesquisas, permitió verificar la existencia un cultivo masivo de marihuana en el interior del inmueble e identificar a las dos personas que dirigían la plantación ilícita.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, los guardias civiles llevaron cabo la entrada y el registro del inmueble. En su interior, hallaron un habitáculo en la parte inferior del inmueble mimetizado mediante enseres avícolas y vegetación, cuyo acceso, además, contaba con video vigilancia.

El habitáculo tenía un sofisticado invernadero tipo indoor destinado al cultivo masivo de cannabis, que, en el momento del registro, contaba con 360 plantas de marihuana en última fase de crecimiento, que acababan de ser cortadas y dispuestas para su procesado, las cuales resultaron aprehendidas.

También se incautó de diverso material eléctrico de potencia industrial, así como todos los útiles empelados para el cultivo ilícito.

La operación ha concluido con la localización y detención de uno de los responsables de la plantación y la investigación de otro, ambos como presuntos autores de los delitos de cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Durante el desarrollo de la operación, los investigadores han contado con la colaboración de la Policía Local.