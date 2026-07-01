La Guardia Civil detiene a un atracador de gasolineras y bancos de San Javier (Murcia)

1100857.1.260.149.20260701114438 El atracador amenaza a una trabajadora con un cuchillo en una oficina bancaria - GUARDIA CIVIL

SAN JAVIER (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

Un total de siete atracos perpetrados en estaciones de servicio y sucursales bancarias del municipio de San Javier (Murcia) han quedado esclarecidos tras la explotación de la operación 'Nebuloso 26', una investigación de la Guardia Civil que ha culminado con la detención de un hombre como presunto autor de estos delitos de robo con violencia e intimidación.

Las pesquisas, coordinadas por especialistas en Policía Judicial, se iniciaron el pasado mes de abril ante el repunte de asaltos en establecimientos públicos de la comarca del Mar Menor, una situación delictiva que había generado una notable alarma social en el sector comercial de la zona del Mar Menor.

La cronología de los hechos delictivos comenzó en la primavera de 2024, fecha en la que una misma gasolinera de San Javier sufrió dos robos consecutivos con idénticas características, según ha informado la Benemérita.

Tras un periodo de inactividad que se prolongó hasta marzo de este año, el asaltante retomó las acciones ilícitas en el mismo establecimiento comercial bajo un idéntico patrón temporal al repetir el asalto a los 15 días, un regreso a la actividad delictiva en el que el sospechoso decidió dar un salto cualitativo al incluir las oficinas bancarias entre sus objetivos.

El análisis de las inspecciones técnico-oculares permitió a los investigadores determinar que el individuo actuaba siempre en solitario, en horario de apertura al público y con el rostro oculto mediante pasamontañas, bufandas tubulares, gafas de sol y gorras para evitar su identificación.

Para la comisión de los robos empleaba un cuchillo de entre 15 y 20 centímetros de hoja con el que intimidaba a los empleados hasta lograr la apertura de las cajas registradoras, una maniobra con la que evitaba el contacto con las superficies del local, aunque en ocasiones llegó a cachear a las víctimas para sustraer el dinero en efectivo que estas portaban de forma particular.

FORCEJEO CLAVE EN UNA SUCURSAL BANCARIA

El avance definitivo de las pesquisas del instituto armado se produjo durante el asalto a una entidad financiera donde el sospechoso logró un botín en metálico, tras forcejear con varios empleados y perder una de las prendas textiles que ocultaba su cara. Eso facilitó a los agentes el establecimiento de una línea de investigación sobre un sospechoso concreto.

Con posterioridad a este incidente, el hombre cometió una tentativa de robo frustrada en otra sucursal de San Javier y, pocos minutos después, asaltó por quinta vez la misma estación de servicio de sus primeros golpes para hacerse con la recaudación disponible.

Una vez acreditada la identidad y la localización del presunto atracador, la Guardia Civil procedió a la entrada y registro de su vivienda, donde los agentes se incautaron de las prendas de ropa empleadas en los asaltos, así como de complementos singulares entre los que figuran las gorras del sospechoso, un anillo y las gafas de sol detectadas en las imágenes de seguridad.

El detenido y los efectos intervenidos han quedado a disposición de la autoridad judicial competente.