1091340.1.260.149.20260529113803 Guardia Civil detiene a cinco individuos por hurtos al descuido en la costa de Murcia, Alicante y Málaga - GUARDIA CIVIL

MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en varios municipios de Murcia y Alicante la operación 'Conosur', iniciada para esclarecer una serie de delitos contra el patrimonio que ha finalizado con la desarticulación de un grupo delictivo asentado en el litoral murciano y la capital alicantina, y especializado en la comisión de hurtos al descuido y robos de grandes cantidades de efectivo mediante la distracción de sus víctimas.

Durante la operación, los guardias civiles han detenido a los cinco integrantes del grupo delictivo y han esclarecido, hasta el momento, una quincena de delitos cometidos Murcia, Alicante y Málaga, según ha informado la Benemérita.

Las actuaciones se iniciaron a principios de año, al detectarse un hurto de gran cantidad de efectivo realizado "con gran habilidad" en el casco urbano de San Javier. Esta investigación puso en alerta a los guardias civiles, ya que constataron que se encontraban tras la pista de un grupo criminal itinerante.

DELINCUENTES BUSCADOS POR AUTORIDADES JUDICIALES Y POLICIALES

Conforme avanzaba la investigación, los especialistas en Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil comprobaron que el grupo delictivo estaba vinculado a multitud de hechos delictivos en diferentes puntos del litoral, desde Málaga hasta Alicante; y sus miembros tenían requisitorias policiales y judiciales por la comisión de hechos delictivos.

Se trata de un grupo criminal que tenía un alto grado de especialización delincuencial. Utilizaban identidades falsas, vehículos de alquiler y viviendas vacacionales para cambiar de ubicación constantemente, todo ello para tratar evitar su vinculación a los hechos delictivos y a ser localizados, lo que dificultaba su seguimiento.

Su modus operandi se basaba en la vigilancia y la distracción a la hora de materializar los delitos. Los investigadores han acreditado que los ahora detenidos eran expertos en la comisión de delitos contra el patrimonio como el hurto. En este caso utilizaban métodos conocidos como 'siembra': utilizando diversas artimañas para distraer a las víctimas; y 'cogotero': vigilancia de clientes en las inmediaciones de entidades bancarias.

El grupo realizaba seguimientos exhaustivos de sus víctimas. Esperaba al acecho hasta que determinaban el mejor momento para actuar. En la mayoría de casos se valían de una gran habilidad para el despiste y la distracción de las víctimas, a las que, por ejemplo, realizaban preguntas o pinchaban previamente los neumáticos de sus vehículos.

Entre los hechos delictivos ahora esclarecidos también se encuentran hurtos de recaudaciones a empresas, a las cuales controlaban durante semanas hasta conocer sus procedimientos de movimiento de recaudaciones de efectivo y rutinas. En estos casos llegaron a cometer varios hurtos de más de 30.000 euros a varias empresas de la provincia de Alicante.

Fruto de la investigación, la Guardia Civil identificó y ubicó a los integrantes del grupo delictivo. El dispositivo de búsqueda sobre los sospechosos ha culminado con su localización y detención de todos sus miembros, de forma simultánea para evitar la huida de alguno de los miembros del grupo.

Las detenciones se han llevado a cabo en los municipios murcianos de Los Alcázares y San Javier y en la capital alicantina, donde la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Policía Nacional de Alicante. Durante las detenciones, los investigadores se han incautado de diversa documentación que vincula a los ahora arrestados con los hechos delictivos investigados.

La gran movilidad del grupo delictivo ha motivado que los investigadores hayan esclarecido delitos cometidos en San Javier, en los municipios alicantinos de Altea, Benidorm, Crevillente y en la capital alicantina, y en Mijas (Málaga).

La Guardia Civil ha esclarecido, hasta el momento, ya que la operación continúa abierta, una quincena de delitos contra el patrimonio, no descartando la vinculación de los ahora detenidos en más hechos delictivos.