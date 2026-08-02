Guardia Civil detiene a un conductor por conducción temeraria tras darse a la fuga en un vehículo sustraído

MURCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a dos personas por un delito de apropiación indebida de vehículo a motor, atribuyéndole al conductor, además, un delito contra la seguridad vial, por conducción temeraria.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de julio, sobre las 10.10 horas, cuando una patrulla del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia, que prestaba servicio de vigilancia de carreteras en la autovía RM-15, a la altura del punto kilométrico 59,500, sentido Caravaca de la Cruz, detectó un turismo ocupado por tres personas que llamó la atención de los agentes.

Tras consultar la base de datos policiales, comprobaron que el vehículo figuraba como sustraído. Cuando los agentes procedieron a darle el alto reglamentario en la salida que conecta la autovía RM-15 con la carretera T-730, en la glorieta existente, el conductor hizo caso omiso de las indicaciones y emprendió una huida a gran velocidad.

Durante la fuga accedió nuevamente a la autovía RM-15 en sentido contrario, recorriendo varios kilómetros por la calzada destinada al sentido opuesto de la circulación, obligando al resto de los usuarios de la vía a realizar maniobras evasivas para evitar una colisión frontal.

Los guardias civiles mantuvieron en todo momento el seguimiento del vehículo e informaron de su posición al Centro Operativo de Tráfico (COTA), lo que permitió coordinar un dispositivo conjunto con la Policía Local de Caravaca de la Cruz.

La huida continuó por diversas calles del casco urbano hasta que el turismo quedó bloqueado en una de las calles. En ese momento, sus tres ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron huir a pie.

Gracias al dispositivo establecido, el conductor del vehículo fue localizado y detenido, así como uno de los ocupantes. A los dos detenidos se les atribuye la presunta autoría de un delito de apropiación indebida de vehículo a motor, y al conductor, además, un delito contra la seguridad vial, por conducción temeraria.

El delito de conducción temeraria se encuentra recogido en el Código Penal y puede ser castigado con penas de prisión 6 meses a 2 años, multa de 12 a 24 meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de 1 a 6 años.

El delito de apropiación indebida de vehículo a motor (art. 253 del Código Penal) se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 3 años, determinada en función del valor del vehículo y de las circunstancias específicas del caso.