Guardia Civil detiene a un delincuente por robar herramientas del interior de furgonetas de trabajo en Cieza

Uno de los vehículos en el que se cometió uno de los robos - GUARDIA CIVIL MURCIA

CIEZA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a un experimentado delincuente como presunto autor de siete delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos en el municipio de Cieza.

La investigación se inició tras detectar un incremento de denuncias por robos en furgonetas de trabajo cuando estas se encontraban estacionadas en el casco antiguo de la localidad.

Los guardias civiles recabaron numerosos indicios y averiguaron que estos robos se cometían de madrugada, aprovechando la escasa afluencia de personas por la zona para fracturar los cristales de los vehículos, sin ser vistos, y apoderarse de maquinaria profesional de gran valor económico, según han informado desde la Benémerita.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Gracias a la colaboración ciudadana, los investigadores averiguaron que alguna de estas herramientas habían sido vendidas a terceras personas. De esta forma descubrieron que detrás de estos robos podía encontrarse un conocido delincuente, vecino de la localidad, relacionado con otros delitos de la misma naturaleza.

Recientemente, y una obtenida la información necesaria, la Guardia Civil ha localizado y detenido al sospechoso: un hombre, de 47 años, al que se atribuye la presunta autoría de siete delitos de robo con fuerza en el interior de vehículo.

La Guardia Civil ha recuperado y devuelto a sus legítimos propietarios algunas de las herramientas robadas.